Игрок «Спартака» отказался критиковать Станковича

Вингер «Спартака» Пабло Солари поблагодарил бывшего главного тренера команды Деяна Станковича.

– Что изменилось с момента назначения Романова? Вы бы хотели, чтобы он остался главным тренером?

– Во‑первых, хочу сказать, что я пришел в «Спартак» при Станковиче. И я очень благодарен ему, не буду говорить ничего плохого про него. Вадим тоже отличный тренер. Естественно, мне и с ним нравится работать, и я его благодарю. Не хотелось бы сравнивать их.