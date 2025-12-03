Введите ваш ник на сайте
Игрок «Спартака» отказался критиковать Станковича

3 декабря, 13:26
4

Вингер «Спартака» Пабло Солари поблагодарил бывшего главного тренера команды Деяна Станковича.

– Что изменилось с момента назначения Романова? Вы бы хотели, чтобы он остался главным тренером?

– Во‑первых, хочу сказать, что я пришел в «Спартак» при Станковиче. И я очень благодарен ему, не буду говорить ничего плохого про него. Вадим тоже отличный тренер. Естественно, мне и с ним нравится работать, и я его благодарю. Не хотелось бы сравнивать их.

  • Вадим Романов стал исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» 11 ноября после ухода Деяна Станковича.
  • Красно-белые приобрели Солари у «Ривер Плейта» в феврале за 10 миллионов евро.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Солари Пабло Станкович Деян
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
алдан2014
1764758392
Молодец парень
Ответить
...короче
1764758667
...обломался писарчук с гнилым подходом...
Ответить
Интерес
1764764503
Правильно.Любителей дёргать за хвост дохлого льва всегда много.
Ответить
rash1959
1764767803
На месте Солари просто послал бы писаку в ...(нужное додумай сам).
Ответить
