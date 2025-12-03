Селихов раскрыл, по чьей инициативе ушел из «Спартака»

Вратарь «Урала» Александр Селихов рассказал, что инициатором его ухода из «Спартака» был Деян Станкович.
– Было тяжеловато. Это как вылезти из теплой ванны. Но я знал, что мое время в «Спартаке» подходит к концу.
– Инициатором расставания были вы?
– Нет, инициатором был главный тренер.
– Были разговоры о том, что Селихов был недоволен отсутствием игрового времени.
– На душе было такое, да. Но я хотел бы уйти как, например, Георгий Джикия.
- Селихов в феврале подписал контракт с «Уралом» на правах свободного агента. С тех пор 31-летний вратарь провел за команду 27 матчей, пропустил 22 гола, в 13 встречах сыграл на ноль.
- Голкипер на правах свободного агента покинул «Спартак» в январе, когда главным тренером красно-белых был Деян Станкович. 11 ноября серб покинул москковский клуб.
Источник: «Матч ТВ»