Селихов раскрыл, по чьей инициативе ушел из «Спартака»

Вратарь «Урала» Александр Селихов рассказал, что инициатором его ухода из «Спартака» был Деян Станкович.

– Было тяжеловато. Это как вылезти из теплой ванны. Но я знал, что мое время в «Спартаке» подходит к концу.

– Инициатором расставания были вы?

– Нет, инициатором был главный тренер.

– Были разговоры о том, что Селихов был недоволен отсутствием игрового времени.

– На душе было такое, да. Но я хотел бы уйти как, например, Георгий Джикия.