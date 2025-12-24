Кафанов возглавит «Рубин» только до лета – известно, кто его заменит

Стали известны подробности назначения Виталия Кафанова на пост главного тренера «Рубина».

«Рубин» рассчитывает на Кафанова до конца сезона, пока занят Франк Артига в ангольском «Атлетико Петролеос», а затем уже собираются взять испанца на постоянку.

При этом официально назначить помощника Валерия Карпина тренером казанцев смогут только после фактического увольнения Рашида Рахимова (решение об этом принято еще на той неделе)» – написал источник.