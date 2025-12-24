Карпин сообщил подробности знаменитой стычки с Зиданом

Появились подробности знаменитой стычки Валерия Карпина и Зинедина Зидана во время матча Франция – Россия в 1999 году (2:3).
Их раскрыл сам Карпин в беседе с блогером Севастианом Терлецким в его соцсетях.
– Случилась, так скажем, заварушка небольшая. Переросла в драку, можно сказать, уже в подтрибунном помещении.
– А о чeм вы говорили?
– Обзывались нехорошими словами на испанском языке. Оба.
– Что происходило после того матча? Вы потом виделись?
– После матча – да, виделись. Случайно практически, можно сказать. Увиделись в одном из ресторанов или баров, уже не помню. Там уже по пиву выпили, и нормально всe.
- Затем, после стычки, Карпин и Зидан вместе играли в Примере.
- Сейчас оба тренеры.
- Зидан без работы с 2021 года, когда покинул «Реал».
Источник: Legalbet