Карпин сообщил подробности знаменитой стычки с Зиданом

Появились подробности знаменитой стычки Валерия Карпина и Зинедина Зидана во время матча Франция – Россия в 1999 году (2:3).

Их раскрыл сам Карпин в беседе с блогером Севастианом Терлецким в его соцсетях.

– Случилась, так скажем, заварушка небольшая. Переросла в драку, можно сказать, уже в подтрибунном помещении.

– А о чeм вы говорили?

– Обзывались нехорошими словами на испанском языке. Оба.

– Что происходило после того матча? Вы потом виделись?

– После матча – да, виделись. Случайно практически, можно сказать. Увиделись в одном из ресторанов или баров, уже не помню. Там уже по пиву выпили, и нормально всe.