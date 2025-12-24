Россияне поделились мнением о зарплатах игроков РПЛ

Фонд «Общественное Мнение» провел исследование мнения россиян насчет зарплат легионеров РПЛ.

Респондентам в количестве 1500 человек задали вопрос, насколько справедливо, что средняя зарплата легионеров РПЛ в три-четыре раза превышает среднюю зарплату российских футболистов.

18% опрошенных считают это заслуженным и справедливым. 57% думают, что это скорее незаслуженно и несправедливо. 24% затруднились с ответом.