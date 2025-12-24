Введите ваш ник на сайте
Решение РФС по долгу «Зенита» за трансфер Соболева

Сегодня, 15:42
10

«Зенит» больше не должен «Спартаку» за трансфер нападающего Александра Соболева. Он состоялся летом 2024 года.

РФС принял решение о закрытии дисциплинарного производства в отношении «Зенита».

«Прекратить производство по делу по заявлению ФК «Спартак-Москва» в отношении ФК «Зенит» г. Санкт-Петербург о взыскании задолженности по трансферному контракту о переходе футболиста Александра Соболева», – написал РФС.

  • «Зенит» выплатил за Соболева 10 миллионов евро.
  • За полтора сезона форвард забил 12 голов и сделал 5 ассистов в 54 матчах.
  • Ранее Соболев выступал за сборную России.

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Соболев Александр
