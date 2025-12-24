Решение РФС по долгу «Зенита» за трансфер Соболева

«Зенит» больше не должен «Спартаку» за трансфер нападающего Александра Соболева. Он состоялся летом 2024 года.
РФС принял решение о закрытии дисциплинарного производства в отношении «Зенита».
«Прекратить производство по делу по заявлению ФК «Спартак-Москва» в отношении ФК «Зенит» г. Санкт-Петербург о взыскании задолженности по трансферному контракту о переходе футболиста Александра Соболева», – написал РФС.
- «Зенит» выплатил за Соболева 10 миллионов евро.
- За полтора сезона форвард забил 12 голов и сделал 5 ассистов в 54 матчах.
- Ранее Соболев выступал за сборную России.
Источник: РФС