Экс-вратарь ЦСКА – о Соболеве: «Средний игрочок»

Бывший вратарь ЦСКА Валерий Новиков высказался о нападающем «Зенита» Александре Соболеве.

«Соболев ничем не помог «Зениту». Получается, средний игрочок. Не знаю, переоценил ли его «Зенит», но он точно не оправдал надежд, которые на него возлагались, мягко скажем. Нападающий должен забивать голы, а забивает он мало.

Может быть, его проблемы из-за характера, с футболистами должны работать психологи. Если психика неустойчивая, то перепады будут и на футбольном поле, и в жизни. Говорили, что у Соболева бывают перепады настроения. Но пускай это будет головной болью «Зенита», – сказал Новиков.