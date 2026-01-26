Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Экс-вратарь ЦСКА – о Соболеве: «Средний игрочок»

Сегодня, 08:58
12

Бывший вратарь ЦСКА Валерий Новиков высказался о нападающем «Зенита» Александре Соболеве.

«Соболев ничем не помог «Зениту». Получается, средний игрочок. Не знаю, переоценил ли его «Зенит», но он точно не оправдал надежд, которые на него возлагались, мягко скажем. Нападающий должен забивать голы, а забивает он мало.

Может быть, его проблемы из-за характера, с футболистами должны работать психологи. Если психика неустойчивая, то перепады будут и на футбольном поле, и в жизни. Говорили, что у Соболева бывают перепады настроения. Но пускай это будет головной болью «Зенита», – сказал Новиков.

  • 28-летний Соболев провел за «Зенит» в этом сезоне 23 матча, забил 5 голов, сделал 2 ассиста.
  • Петербуржцы приобрели форварда у «Спартака» за 10 миллионов евро 30 августа 2024 года.

Еще по теме:
Защитник «Зенита» захотел уйти из-за Семака 30
Семин оценил перспективы Соболева в «Зените» после ухода двух нападающих 8
Подробности платежей «Зенита» по трансферам Кассьерры и Джона Джона 11
Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Соболев Александр
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
k611
1769408956
Он особо много никогда и не забивал в РПЛ
Ответить
...уефан
1769410574
...Быть можно средним футболистом, Меж тем, прекрасным рыбаком!...
Ответить
andr45
1769418524
НОВИКОВ «Не знаю, переоценил ли его «Zénite» Скорее Семак сделал из него «среднего игрочка» У Сергея Богдановича это хорошо получается) Ахметов, Волков, Горшков, Адамов, Коваленко, Михайлов, Артур, Энрике, Жерсон — неполный список таких же игрочков)
Ответить
andr45
1769418636
НОВИКОВ «Если психика неустойчивая, то перепады будут и на футбольном поле, и в жизни.» А у кассы?)
Ответить
Главные новости
Известен новый клуб Шуманского из ЦСКА
20:46
Карпин высказался о вызове Кержакова и Дзюбы в сборную
19:57
1
Семак оценил состояние прогулявшего сбор Вендела
19:48
1
Дзюба назвал клуб из Лиги чемпионов, который им интересовался
19:31
1
Реакция Мостового на Сауся в «Спартаке»
18:49
1
Глава «Балтики» описал трансфер Сауся в «Спартак» одним прилагательным
18:16
1
Булыкин поспорил с Дзюбой, назвавшим себя одним из лучших форвардов: «Кто-то творит историю против Брунея, а кто-то брал бронзу Евро»
18:05
8
Работавший с Саусем Радимов оценил трансфер игрока в «Спартак»
17:48
9
«Знаю, для чего совершаются такие трансферы, но не скажу»: Глушаков – о Саусе в «Спартаке»
17:33
7
Инсайдер уточнил сумму трансфера Джона Джона в «Зенит»
17:20
12
Все новости
Все новости
Лещук планирует после карьеры зарабатывать пассивным способом
20:36
Саусь раскрыл позицию, на которой будет играть в «Спартаке»
20:22
«Шурку» Ерохина обвинили в том, что он закрывает дорогу молодым зенитовцам
20:09
1
Товарищеский матч. «Динамо» проиграло китайцам в серии пенальти
19:13
Талалаев объяснил, почему с ним сложно работать
18:59
2
В игре новичка «Спартака» обнаружен серьезный изъян
18:43
3
Булыкин поспорил с Дзюбой, назвавшим себя одним из лучших форвардов: «Кто-то творит историю против Брунея, а кто-то брал бронзу Евро»
18:05
7
Работавший с Саусем Радимов оценил трансфер игрока в «Спартак»
17:48
9
«Знаю, для чего совершаются такие трансферы, но не скажу»: Глушаков – о Саусе в «Спартаке»
17:33
7
Инсайдер уточнил сумму трансфера Джона Джона в «Зенит»
17:20
11
Талалаев охарактеризовал нового тренера «Спартака», за которым внимательно следил
17:13
2
Игрок «Зенита» вернулся на поле спустя год с лишним
17:03
6
Саусь: «Мой отец – болельщик «Спартака»
16:57
9
Талалаев обратился к ушедшему в «Спартак» Саусю
16:47
2
Саусю припомнили провокационные слова в адрес «Спартака»
16:37
5
Видео«Спартак» обсмеял другие клубы РПЛ в презентации Сауся
16:23
12
Видео«Балтика» трогательно проводила Сауся в «Спартак»
16:09
2
ВидеоПервое обращение Сауся к болельщикам «Спартака»
15:57
6
Самая сексуальная спортивная ведущая России отреагировала на Сауся в «Спартаке»
15:41
12
Лещука уличили в подлости и мерзости
15:31
Серхио Рамоса попросили купить «Крылья Советов» вместо «Севильи»
15:21
2
Работал грузчиком и ночевал на клавиатуре: защитник «Акрона» рассказал о непростой судьбе
14:51
2
Фото«Спартак» объявил о первом зимнем трансфере
14:36
7
Стало известно, почему сорвался трансфер Райана в «Зенит»
14:34
13
Назван игрок «Зенита», который сейчас в «дикой форме»
14:33
4
Макаров перешел из «Динамо» в турецкий клуб
14:25
2
Талалаев назвал сумму штрафа в «Балтике» за лишний вес у игроков
14:16
Джон Джон подписал контракт с «Зенитом»
13:58
44
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 