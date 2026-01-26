Мостовой поделился эмоциями от встречи с Карпиным

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой рассказал о встрече с главным тренером национальной команды Валерием Карпиным.
Она произошла в воскресенье на матче памяти Никиты Симоняна. Игра состоялась в московском манеже «Сокольники».
– Как прошла ваша встреча с Валерием Карпиным?
– Посмеялись, пошутили, всe как всегда! Чего здесь такого?
– В повседневной жизни вы дружите?
– Общаемся, где‑то видимся, всe как у всех. Я со всеми дружу. Мы поговорили и с Олегом Ивановичем Романцевым, с Ринатом Дасаевым, Игорем Колывановым, Сергеем Кирьяковым. С теми, с кем я много лет был вместе.
- Во время игровой карьеры Мостовой и Карпин вместе выступали, в частности, за испанскую «Сельту».
- В матче ветеранов между «Спартаком» и сборной СССР победу со счeтом 5:4 праздновали красно-белые.
