Мостовой поделился эмоциями от встречи с Карпиным

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой рассказал о встрече с главным тренером национальной команды Валерием Карпиным.

Она произошла в воскресенье на матче памяти Никиты Симоняна. Игра состоялась в московском манеже «Сокольники».

– Как прошла ваша встреча с Валерием Карпиным?

– Посмеялись, пошутили, всe как всегда! Чего здесь такого?

– В повседневной жизни вы дружите?

– Общаемся, где‑то видимся, всe как у всех. Я со всеми дружу. Мы поговорили и с Олегом Ивановичем Романцевым, с Ринатом Дасаевым, Игорем Колывановым, Сергеем Кирьяковым. С теми, с кем я много лет был вместе.