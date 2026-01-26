Игрок «Балтики» – о тренировках по тай-бо на сборе: «Безумно тяжело, смертельно»

Полузащитник «Балтики» Владислав Поспелов высказался о занятиях по тай‑бо на сборах команды.

«Это правда очень непросто. Для меня это было первое тай‑бо. Когда шел, то думал: «Что такого? Помахать [руками и ногами]». Но действительно очень тяжело. Особенно третье тай‑бо – там было безумно тяжело всем. Смертельно», – сказала Поспелов.