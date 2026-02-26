Введите ваш ник на сайте
Список всех матчей РПЛ с 10+ голами

26 февраля, 09:35
4

Футбольный блогер Андрей Пономарев составил список всех матчей РПЛ, в которых было забито десять и более голов.

Таких матчей три.

2014 год: «Динамо»«Ростов» – 7:3. Встреча состоялась в Химках, пока стадион бело-голубых в Москве проходил реконструкцию. Москвичами в этом матче руководил главный тренер Станислав Черчесов, позже возглавлявший сборную России.

2015 год: «Мордовия» – ЦСКА – 4:6. Москвичи по ходу встречи уступали в три мяча, но сумели добыть три очка. Красно-синими руководил главный тренер Леонид Слуцкий. По итогам сезона ЦСКА стал чемпионом. Это последний чемпионский сезон для клуба.

2020 год: «Сочи» – «Ростов» – 10:1. Ростовчане приехали на матч резервным составом, поскольку основу посадили на карантин по коронавирусу. У сочинцев вышли основные футболисты, забившие десять голов. Первый гол в матче забил «Ростов».

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Динамо Ростов Сочи Ростов
acor94
1772090055
Последний хороший был матч, раскатали ростовчан как детей)))
