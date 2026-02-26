Лига чемпионов. «Ювентус» отыграл 3 мяча с «Галатасараем», но дважды пропустил в доптаймах и вылетел

«Ювентус» был близок к камбэку в противостоянии с «Галатасараем» в стыках Лиги чемпионов-2025/26.

Туринцы после гостевого поражения 2:5 выиграли со счетом 3:0 в ответном матче.

Благодаря этому игру удалось перевести в дополнительные таймы, но там уже забивали только турки.

«Ювентус» с 48-й минуты играл вдесятером после удаления Ллойда Келли.

«Галатасарай» в 1/8 ЛЧ встретится либо с «Ливерпулем», либо с «Тоттенхэмом».