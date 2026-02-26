Лига чемпионов. «Ювентус» отыграл 3 мяча с «Галатасараем», но дважды пропустил в доптаймах и вылетел

«Ювентус» был близок к камбэку в противостоянии с «Галатасараем» в стыках Лиги чемпионов-2025/26.
Туринцы после гостевого поражения 2:5 выиграли со счетом 3:0 в ответном матче.
Благодаря этому игру удалось перевести в дополнительные таймы, но там уже забивали только турки.
«Ювентус» с 48-й минуты играл вдесятером после удаления Ллойда Келли.
«Галатасарай» в 1/8 ЛЧ встретится либо с «Ливерпулем», либо с «Тоттенхэмом».
Лига чемпионов. 1/16 финала
Ювентус - Галатасарай - 3:2 (1:0, 2:0, 0:2)Таблица турнира
Голы: 1:0 - М. Локателли, 37 (с пенальти); 2:0 - Ф. Гатти, 70; 3:0 - У. МакКенни, 82; 3:1 - В. Осимхен, 105+1; 3:2 - Б. Йилмаз, 119.
Удаления: Л. Келли, 48 - нет.
Источник: «Бомбардир»