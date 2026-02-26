Итоги стыков ЛЧ, задержание защитника ЦСКА, экс-глава «Локо» готов направиться в зону СВО и другие новости

Названа сумма трансфера в ЦСКА двух игроков юношеской сборной России
Нино объяснил, почему может покинуть «Зенит»
Экс-глава «Локомотива» готов направиться в зону СВО – его обвиняют в заказных убийствах
Защитника ЦСКА задержали в Уфе – он пьяным залез в музыкальную школу: есть реакция игрока и клуба
Бубнову приснилось, что он избил Ловчева – Евгений отреагировал
Гондурас отказался от матча со сборной России
Коутиньо рассматривает два сценария своего будущего
965-й гол Роналду помог «Аль-Насру» разгромить «Аль-Нажму»
Отец Еременко объяснил, почему Роман не вернулся в РПЛ
«ПСЖ» с Сафоновым упустил победу над «Монако» в стыках ЛЧ, «Реал» еще раз обыграл «Бенфику», «Ювентус» вылетел от «Галатасарая», «Аталанта» эпично прошла «Боруссию»
Определились все участники и предварительные пары 1/8 финала Лиги чемпионов