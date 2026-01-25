Челестини прокомментировал поражение ЦСКА от самаркандского «Динамо»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини после товарищеского матча с «Динамо Сам» (3:4) подвел итоги работы команды на первом сборе в Абу-Даби.

– Матчам сбора надо давать справедливую оценку. Сегодня очевидно, что команда не провела хороший матч. Мы готовимся, ещe месяц до первого официального матча, поэтому это лишь процесс работы. Мы смешиваем составы, мы много работаем физически. Главное, не было сегодня травмированных, поэтому первая часть сборов прошла хорошо.

– Насколько довольны итогами первого сбора?

– По части тренировочного процесса ребята фантастически работали. Я могу быть доволен или недоволен матчем, но по части качества работы я всегда доволен на 100%.