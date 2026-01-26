Захаряна предложили еще одному клубу РПЛ

Бывший тренер «Томи», «Балтики» Валерий Непомнящий полагает, что Арсен Захарян мог бы помочь «Динамо».
Накануне стало известно, что «Реал Сосьедад» хочет избавиться от полузащитника.
– В испанских СМИ пишут, что новый главный тренер «Реал Сосьедад» Пеллегрино Матараццо не рассчитывает на Захаряна. Какой лучший выход из ситуации для Арсена вы видите: пробовать переубедить тренера или уходить?
– Думаю, что самым лучшим для Захаряна было бы возвращение в «Динамо», если бы была такая возможность. Это родная команда, в которой он вырос, где его любят и доверяют. Сейчас у него очень остро встает вопрос психологии. А Захаряну необходимо играть.
- 22-летний Захарян в «Сосьедаде» с августа 2023 года. За него заплатили 13 миллионов евро.
- Статистика хавбека: 60 матчей, 3 гола, 3 ассиста.
- Из-за регулярных травм Арсен провел только 16 игр в этом сезоне, проведя суммарно на поле 530 минут.
