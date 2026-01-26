Захаряна предложили еще одному клубу РПЛ

Бывший тренер «Томи», «Балтики» Валерий Непомнящий полагает, что Арсен Захарян мог бы помочь «Динамо».

Накануне стало известно, что «Реал Сосьедад» хочет избавиться от полузащитника.

– В испанских СМИ пишут, что новый главный тренер «Реал Сосьедад» Пеллегрино Матараццо не рассчитывает на Захаряна. Какой лучший выход из ситуации для Арсена вы видите: пробовать переубедить тренера или уходить?

– Думаю, что самым лучшим для Захаряна было бы возвращение в «Динамо», если бы была такая возможность. Это родная команда, в которой он вырос, где его любят и доверяют. Сейчас у него очень остро встает вопрос психологии. А Захаряну необходимо играть.