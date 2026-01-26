Введите ваш ник на сайте
Захаряна предложили еще одному клубу РПЛ

Сегодня, 00:10
20

Бывший тренер «Томи», «Балтики» Валерий Непомнящий полагает, что Арсен Захарян мог бы помочь «Динамо».

Накануне стало известно, что «Реал Сосьедад» хочет избавиться от полузащитника.

– В испанских СМИ пишут, что новый главный тренер «Реал Сосьедад» Пеллегрино Матараццо не рассчитывает на Захаряна. Какой лучший выход из ситуации для Арсена вы видите: пробовать переубедить тренера или уходить?

– Думаю, что самым лучшим для Захаряна было бы возвращение в «Динамо», если бы была такая возможность. Это родная команда, в которой он вырос, где его любят и доверяют. Сейчас у него очень остро встает вопрос психологии. А Захаряну необходимо играть.

  • 22-летний Захарян в «Сосьедаде» с августа 2023 года. За него заплатили 13 миллионов евро.
  • Статистика хавбека: 60 матчей, 3 гола, 3 ассиста.
  • Из-за регулярных травм Арсен провел только 16 игр в этом сезоне, проведя суммарно на поле 530 минут.

bes 2
1769379896
Никому не нужный Закарян.Предлагают его повсюду.
Ответить
TOMSON
1769380368
Вот сейчас прям нужно переходить? Чтоб в наш весенний футбол своим хрусталям влететь? Я бы советовал минимум до лета в Испании сидеть, на тренировки ходить, кости свои заживлять. Вот именно ему на пользу полировка лавки пойти может. Опять же зп капает, карьера у него в любой сезон завершится может. Об этом тоже нужно думать и никаких резких движений не предпринимать. Тут о всей жизни задуматься стоит, а не футболом одним жить. А так здоровье парню. По человечески жаль его. Так все шло замечательно, а тут такие решения принимать приходится.
Ответить
Mirak92
1769380369
Динамо и заберет, оно всегда шушеру собирает всю.
Ответить
neim
1769386768
Тут главное, что не клуб предлагает, а предлагатели местные, доморощенные, типа "журналисты", бывшие тренеры, "комментаторы и эксперты" с Матч ТВ, бывшие функционеры и прочая ни кому не нужная шелуха от футбола.
Ответить
Psih86
1769401630
Да кому он нужен, можно забыть про него...
Ответить
