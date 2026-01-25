Тихонов – о «Спартаке»: «И что Карседо может наладить?»

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов высказался о должности главного тренера в клубе.

«У нас какой тренер в «Спартак» не приходил, все думали, что всегда будет хорошо, но оказывалось немножечко по-другому. Посмотрим. Я даже не знаю, как Карседо работает, я не смотрел чемпионат Кипра, где он тренировал.

«Спартак» всегда под прицелом, расстрельная должность в «Спартаке» – это тренер. Футболисты остаются, а тренеров меняют. И что Карседо может наладить?» – сказал Тихонов.