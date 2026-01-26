Мостовой – о том, почему его не зовут экспертом на ТВ: «Наверное, что-то не так сказал про «Зенит»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой ответил на вопрос о засилье зенитовских экспертов.

– У нас сейчас засилье зенитовских экспертов на ТВ и в интернете. С чем вы это связываете?

– Ну, потому, что канал тоже принадлежит питерскому кому-то.

– Стоит ли «Спартаку» двигать в медиа своих экспертов?

– Обязательно. Ну я же был много лет. Теперь почему-то меня отодвинули.

– Почему?

– А потому, что, наверное, где-то что-то не так сказал про «Зенит». Хотя все знают, что я родился под Петербургом. Тем более, все знают, что говорю правду. Где-то кому-то что-то не понравилось. Но я спокойно к этому отношусь.