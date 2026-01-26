Введите ваш ник на сайте
  • Мостовой – о том, почему его не зовут экспертом на ТВ: «Наверное, что-то не так сказал про «Зенит»

Мостовой – о том, почему его не зовут экспертом на ТВ: «Наверное, что-то не так сказал про «Зенит»

Сегодня, 10:22
13

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой ответил на вопрос о засилье зенитовских экспертов.

– У нас сейчас засилье зенитовских экспертов на ТВ и в интернете. С чем вы это связываете?

– Ну, потому, что канал тоже принадлежит питерскому кому-то.

– Стоит ли «Спартаку» двигать в медиа своих экспертов?

– Обязательно. Ну я же был много лет. Теперь почему-то меня отодвинули.

– Почему?

– А потому, что, наверное, где-то что-то не так сказал про «Зенит». Хотя все знают, что я родился под Петербургом. Тем более, все знают, что говорю правду. Где-то кому-то что-то не понравилось. Но я спокойно к этому отношусь.

Еще по теме:
Мостовой назвал странный трансфер «Спартака» 4
Мостовой поделился эмоциями от встречи с Карпиным
Карпин назвал Мостового «футболистиком» 2
Источник: телеграм-канал «ФУТБОЛЬНЫЙ БИГИ»
Россия. Премьер-лига Зенит Мостовой Александр
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Lenin26
1769413662
Засилие,это кто!?Аршавин с Радимовым?
Ответить
Foxitkuban
1769415560
"Стоит ли «Спартаку» двигать в медиа своих экспертов?" - а может мы наконец начнем в эфир выпускать непредвзятых "экспертов" и комментаторов, а то смотреть противно.
Ответить
БАЗАРА НЕТ
1769415639
Зачем по ящику показывать тех , тушинских укрывателей наркобарона,кто постоянно под допингом был и есть! Нажрутся бромантана и лепят всякую чушь! Потому и не приглашают спартачей
Ответить
Император Бомжей
1769416368
Поэтому я не смотрю шоу на матч ТВ)) Потому, что там всё шляпа, эксперты, комментаторы клоуны и так далее.. По мне уж лучше Ютюбчик посмотреть с Бубновым))
Ответить
Пингвины Антарктиды/Толян
1769417369
Что действительно странно: по Матч ТВ среди экспертов не было в прошлом году Семака
Ответить
bset
1769418230
Хоть мы тут все угараем над Мостовым, но если он пойдет свое YouTube шоу делать, то оно точно взлетит. И это будет куда лучше Матч ТВ
Ответить
Интерес
1769418545
Не смотрю.Разве что случайно ,от полного безделья после просмотренного матча,да и то-если нужно что-то сделать другое, расстаюсь без сожаления.Любое шоу, в любой сфере, неизбежно превращается в акт самопрезентации участников.
Ответить
ScarlettOgusania
1769419623
Царю на ОККО надо идти экспертом - почти спартаковский канал...)
Ответить
Дубина
1769431975
Газпром ТВ своих клоунов аршавина с радимовым главное оставил! Все под питарской мафией)))
Ответить
  • Читайте нас: 