Хет-трик Глушакова за «Спартак», Джон Джон в «Зените», ЦСКА проиграл узбекистанцам, спаситель «Крыльев Советов» и другие новости

Стало известно, грозит ли Семаку увольнение из «Зенита».

Нашелся человек, который попытается спасти «Крылья Советов» от банкротства.

Мостовой оттолкнул Карпина во время приветствия.

Джон Джон прибыл в расположение «Зенита».

Жена Семака: «У Сергея есть только один недостаток».

Глушаков оформил хет-трик за «Спартак».

Подробности платежей «Зенита» по трансферам Кассьерры и Джона Джона.

Товарищеский матч. ЦСКА проиграл узбекистанскому клубу.

Итоги медосмотра Сауся для «Спартака».

АПЛ. «Манчестер Юнайтед» в гостях победил «Арсенал».

Защитник «Зенита» захотел уйти из-за Семака.