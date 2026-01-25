Товарищеский матч. Второй клуб из топ-5 РПЛ проиграл узбекистанской команде за день

«Балтика» проиграла узбекистанскому «Сурхану» со счетом 3:4 в товарищеском матче на сборе в Белеке.
Игра проходила в формате четырех таймов по 30 минут.
«Балтика» занимает 5-е место в РПЛ в текущем сезоне.
«Сурхан» в чемпионате Узбекистана-2025 занял 10-е место.
Ранее сегодня ЦСКА проиграл «Динамо Сам» из Самарканда со счетом 3:4.
Товарищеские матчи
Балтика – Сурхан – 3:4 (1:1, 1:0, 1:2, 0:1)
Голы: 0:1 – Абдулладжонов, 13; 1:1 – Хиль, 30; 2:1 – Хиль, 50; 2:2 – Юсупов, 66; 3:2 – Мурид, 73 (с пенальти); 3:3 – Каримов, 86; 3:4 – Шерботаев, 101.
Источник: «Бомбардир»