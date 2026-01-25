«Челси» досрочно вернет игрока из аренды в «Боруссии»

Защитник Аарон Ансельмино вернется в «Челси» зимой после аренды в дортмундской «Боруссии»

Сообщается, что соответствующий пункт контракта уже активирован.

По данным журналиста Фабрицио Романо, «Челси» доволен игрой Ансельмино за дортмундцев и захотел за счет него усилить свой состав.