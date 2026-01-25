Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Челси» досрочно вернет игрока из аренды в «Боруссии»

Вчера, 22:26

Защитник Аарон Ансельмино вернется в «Челси» зимой после аренды в дортмундской «Боруссии»

Сообщается, что соответствующий пункт контракта уже активирован.

По данным журналиста Фабрицио Романо, «Челси» доволен игрой Ансельмино за дортмундцев и захотел за счет него усилить свой состав.

  • В этом сезоне 20-летний аргентинец провел за «Боруссию» 10 матчей, забил 1 гол, сделал 1 ассист.
  • Его аренда в немецком клубе была рассчитана до конца сезона, а контракт с лондонцами действует до середины 2031 года.

Еще по теме:
АПЛ. «Челси» победил лондонский клуб
Рейтинг топ-20 клубов мира с самыми высокими доходами в прошлом сезоне 2
Известны 15 участников плей-офф Лиги чемпионов 2
Источник: The Athletic
Англия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Боруссия Д Челси Ансельмино Аарон
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Хет-трик Глушакова за «Спартак», Джон Джон в «Зените», ЦСКА проиграл узбекистанцам, спаситель «Крыльев Советов» и другие новости
00:58
Захаряна предложили еще одному клубу РПЛ
00:10
21
Защитник «Зенита» захотел уйти из-за Семака
Вчера, 23:31
26
Карпин высказался о следующем месте работы
Вчера, 23:05
4
Тренер «МЮ» прокомментировал победу над «Арсеналом»
Вчера, 22:43
1
Талалаев оценил последствия ужесточения лимита в РПЛ
Вчера, 22:17
17
Названа сумма, которую ЦСКА предложил за 18-летнего серба
Вчера, 21:59
4
Экс-форвард сборной Франции назвал подписание конкурента Сафонова ошибкой «ПСЖ»
Вчера, 21:40
1
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» в гостях победил «Арсенал»
Вчера, 21:26
11
Тренер «Барселоны» скептически оценил игру команды после разгрома «Овьедо»
Вчера, 21:15
Все новости
Все новости
Комментарий Артеты после поражения «Арсенала» от «МЮ»
Вчера, 22:59
«Челси» досрочно вернет игрока из аренды в «Боруссии»
Вчера, 22:26
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» в гостях победил «Арсенал»
Вчера, 21:26
11
АПЛ. «Челси» победил лондонский клуб
Вчера, 18:59
Хаби Алонсо ответил на предложение «Ливерпуля»
Вчера, 14:35
1
АПЛ. «Борнмут» на 95-й минуте вырвал победу над «Ливерпулем» (3:2)
24 января
1
АПЛ. «Манчестер Сити» без проблем победил аутсайдера (2:0)
24 января
Точная дата ухода Гвардиолы из «Манчестер Сити»
24 января
2
«Манчестер Юнайтед» рассматривает четырех кандидатов на замену Каземиро
23 января
«Арсенал» отправил 18-летнего таланта в «Марсель»
23 января
ФотоСамая горячая футболистка мира сменила клуб
23 января
5
Фото«Тоттенхэм» заплатил 15 миллионов за бразильского таланта
22 января
«МЮ» объявил об уходе Каземиро
22 января
2
Гвардиола заявил о прогрессе узбекистанца Хусанова
21 января
1
Мудрик близок к возвращению в футбол: подробности
20 января
3
Хаби Алонсо готов прервать отпуск только ради одного клуба
20 января
1
Стал известен новый кандидат на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед»
20 января
3
Раскрыта зарплата новичка «Манчестер Сити» Гехи
20 января
Бернарду Силва уйдет из «Манчестер Сити» – на него есть претендент
20 января
1
Сын Бекхэма рассказал, что чувствует после конфликта с родителями и ухода из семьи
20 января
1
«Интер» выкупит защитника «Манчестер Сити»
20 января
Сын Бекхэма впервые прокомментировал конфликт с родителями
20 января
5
Фото«Манчестер Сити» купил защитника «Пэлас» за 23 миллиона
19 января
Суперкомпьютер предсказал победителя АПЛ – шансы на чемпионство оцениваются в 89,62%
18 января
2
Клуб АПЛ хочет пригласить Хаби Алонсо
18 января
1
АПЛ. «Астон Вилла» дома проиграла «Эвертону» (0:1), отставание от «Арсенала» – 7 очков
18 января
40-летний Руни рассказал о проблемах со слухом
18 января
Зинченко согласовал контракт с новым клубом
18 января
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 