«Челси» досрочно вернет игрока из аренды в «Боруссии»

Защитник Аарон Ансельмино вернется в «Челси» зимой после аренды в дортмундской «Боруссии»
Сообщается, что соответствующий пункт контракта уже активирован.
По данным журналиста Фабрицио Романо, «Челси» доволен игрой Ансельмино за дортмундцев и захотел за счет него усилить свой состав.
- В этом сезоне 20-летний аргентинец провел за «Боруссию» 10 матчей, забил 1 гол, сделал 1 ассист.
- Его аренда в немецком клубе была рассчитана до конца сезона, а контракт с лондонцами действует до середины 2031 года.
Источник: The Athletic