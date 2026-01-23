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Самая горячая футболистка мира сменила клуб

23 января, 10:47
6

Футболистка сборной Швейцарии Алиша Леманн сменила клуб. Она перешла из итальянского «Комо» в «Лестер».

Леманн ранее выступала в Англии за «Астон Виллу».

  • Леманн попала на 1-е место в рейтинг самых горячих спортсменок мира.
  • Спортсменка выступала в Италии с 2024 года.
  • Алиша встречалась с полузащитником «Ювентуса» Дугласом Луисом, ради которого и сменила «Астон Виллу» на Турин в 2024 году.

Фото: соцсети «Лестера»

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Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Трансферы
Комментарии (6)
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loko-the_best
1769155774
а какая у нее температура? 38 всегда?
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subbotaspartak
1769168908
Не смотреть, обожгёшься.
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FC_MORDOVIA
1769455355
Ходит по рукам, ой, по клубам, как прости...те
Ответить
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