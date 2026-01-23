Самая горячая футболистка мира сменила клуб

Футболистка сборной Швейцарии Алиша Леманн сменила клуб. Она перешла из итальянского «Комо» в «Лестер».

Леманн ранее выступала в Англии за «Астон Виллу».

Леманн попала на 1-е место в рейтинг самых горячих спортсменок мира.

Спортсменка выступала в Италии с 2024 года.

Алиша встречалась с полузащитником «Ювентуса» Дугласом Луисом, ради которого и сменила «Астон Виллу» на Турин в 2024 году.

Фото: соцсети «Лестера»

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