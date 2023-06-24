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    • Самая горячая футболистка мира выложила фото в кожаном топе и пиджаке на голое тело

    Самая горячая футболистка мира выложила фото в кожаном топе и пиджаке на голое тело

    Алиша Леманн, футболистка «Астон Виллы» и сборной Швейцарии, выложила новые фото в социальной сети

    Девушка показала себя в кожаном топе, а также надела пиджак на голое тело.

    • Леманн попала на 1-е место в рейтинг самых горячих спортсменок мира.
    • Алиша готовится к чемпионату мира-2023.
    • Леманн 24 года.

    Фото: социальные сети Алиши Леманн

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    Источник: «Бомбардир»

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