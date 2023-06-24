Алиша Леманн, футболистка «Астон Виллы» и сборной Швейцарии, выложила новые фото в социальной сети

Девушка показала себя в кожаном топе, а также надела пиджак на голое тело.

Леманн попала на 1-е место в рейтинг самых горячих спортсменок мира.

Алиша готовится к чемпионату мира-2023.

Леманн 24 года.

Фото: социальные сети Алиши Леманн

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