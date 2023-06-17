Самая горячая футболистка мира опубликовала фото с сестрой

Алиша Леманн, футболистка «Астон Виллы» и сборной Швейцарии, выложила новое фото в социальной сети.
Швейцарка запечатлена с сестрой Шоной.
- Леманн на этой неделе попала на 1-е место в рейтинг самых горячих спортсменок мира.
- Алиша готовится к чемпионату мира-2023.
- Леманн 24 года.
Фото: социальные сети Алиши Леманн
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Источник: «Бомбардир»