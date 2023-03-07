Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Альварес из «Сити» учит английский благодаря сексуальной преподавательнице: с ней вы бы стали полиглотом

    Форвард «Манчестер Сити» Хулиан Альварес обживается в Англии.

    Чемпион мира-2022 в составе сборной Аргентины нанял себе преподавателя по английскому – освоить новый язык игроку помогает Сара Дуке.

    Девушка работает со многими футболистами – например, с Артуром из «Ливерпуля». Она преподает не только английский, но и немецкий, португальский, французский и испанский.

    Недавно Сара Дуке опубликовала в соцсетях фотографию с Альваресом и подписала ее так: «От Кубка мира до завоевания нового языка. Талант моего ученика не знает границ».

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.03.2023 01:30
    Рекомендуем
    Комментарии19
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4984

      neveldomha 7 марта, 08:32

      Как бы потом не получилось как с Дани Алвесом. Учил, учил и бац - садись - двойка.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2087

      jek718875 > neveldomha 7 марта, 08:51

      Да там не двойка, там десятка корячится

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2024

      DMитрий > neveldomha 7 марта, 12:45

      Учил, учил и бац - двойня!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14311

      Алексей З 7 марта, 06:05

      Приятная ( для глаз ) новость от Бомбардира.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5679

      Дядя Серёжа 7 марта, 04:24

      Я бы поучил её русскому языку...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2087

      jek718875 > Дядя Серёжа 7 марта, 08:54

      Русский она знает, через её уроки прошли десятки русских Абрамовичей, я так думаю...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7959

      FanatSerj 6 марта, 17:50

      Уххх, есть за что подержать т.е поучить )))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2087

      jek718875 6 марта, 17:48

      Жаль не написали сколько она берёт за урок, я бы взял пару уроков

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1531

      сутулая собака и лисы > jek718875 6 марта, 18:39

      она отказала бы вам, т.к. вы не обучаемы.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6082

      AtticusFinch > jek718875 7 марта, 07:25

      У Вас нет Кубка Мира)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2087

      jek718875 > AtticusFinch 7 марта, 08:49

      За уроки она берёт деньгами,ну а кубок это уже потом

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2087

      jek718875 > сутулая собака и лисы 7 марта, 08:50

      Даже сутулую собаку за деньги можно обучить

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3541

      acor94 6 марта, 17:34

      Я таких учительниц видел только в порнхабе. (не в обиду красотке)

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +423

      TANNER 6 марта, 17:15

      Ну почему он, а не Я!?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +83

      JIEGEHDA > TANNER 6 марта, 18:58

      Он игрок Ман Сити . Чемпион мира . А ты .......

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29177

      JTherry 6 марта, 17:09

      английский бы выучил только за то, что им говорила Дуке...)

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9020

      vladik12 6 марта, 17:09

      А теперь вспомни свою англичанку из школы.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4068

      fakeid > vladik12 7 марта, 03:24

      ну я встречался в своё время с учительницей английского (слова, типа училка, англичанка - для них оскорбительны, это я усвоил). 27 лет, сиськи - 3, блондинка/красавица, казалось бы. НО ТУПАЯ, аж капец. не знаю, как коротко объяснить, что не так. когда человек зациклен на профессии, ему похер до всего остального. вот английский она знала в совершенстве, весь вечер могла перебирать тетрадки и редачить - при этом забивая болт на готовку/уборку. в итоге по квартире летали клочья всякие. на полгода меня хватило, потом сбежал. всю суть я не донёс, и, наверное, ты признаешь меня мудаком, но в более развёрнутом варианте признал бы меня правым. мне лень расписывать, что с этой дурой было не так. просто примерно всё.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1348

      Бомбардир > fakeid 7 марта, 10:57

      спасибо за историю, было интересно!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 