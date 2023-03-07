Альварес из «Сити» учит английский благодаря сексуальной преподавательнице: с ней вы бы стали полиглотом

Форвард «Манчестер Сити» Хулиан Альварес обживается в Англии.

Чемпион мира-2022 в составе сборной Аргентины нанял себе преподавателя по английскому – освоить новый язык игроку помогает Сара Дуке.

Девушка работает со многими футболистами – например, с Артуром из «Ливерпуля». Она преподает не только английский, но и немецкий, португальский, французский и испанский.

Недавно Сара Дуке опубликовала в соцсетях фотографию с Альваресом и подписала ее так: «От Кубка мира до завоевания нового языка. Талант моего ученика не знает границ».