Знакомьтесь, это Ана Мария Маркович. Ей 23 года, она играет за «Грассхоппер» на позиции форварда.

Многие зарубежные медиа называют хорватку самой красивой и сексуальной футболисткой мира – и с ними сложно не согласиться.

Сама Маркович говорила об этом следующее: «Я лайкала статьи, в которых писали, что я самая красивая футболистка, но слова про самую сексуальную мне не нравятся. Из-за них у меня возникали проблемы – многие писали мне в соцсети и представлялись менеджерами, хотя таковыми не являлись. Я отлично понимала, что им от меня было нужно».

А еще Ана признавалась, что многие мужчины шлют ей фотографии своих пенисов: «Это просто уродство. Не знаю, зачем они это делают, но мы с подругами над ними смеемся».

По словам футболистки, она всегда приводит в порядок свою прическу перед матчами и мажет ноги кремом, чтобы они блестели.

Фото: соцсети Аны Марии Маркович

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