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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Мы нашли самую сексуальную футболистку в мире – и это было очень просто

    Знакомьтесь, это Ана Мария Маркович. Ей 23 года, она играет за «Грассхоппер» на позиции форварда.

    Многие зарубежные медиа называют хорватку самой красивой и сексуальной футболисткой мира – и с ними сложно не согласиться.

    Сама Маркович говорила об этом следующее: «Я лайкала статьи, в которых писали, что я самая красивая футболистка, но слова про самую сексуальную мне не нравятся. Из-за них у меня возникали проблемы – многие писали мне в соцсети и представлялись менеджерами, хотя таковыми не являлись. Я отлично понимала, что им от меня было нужно».

    А еще Ана признавалась, что многие мужчины шлют ей фотографии своих пенисов: «Это просто уродство. Не знаю, зачем они это делают, но мы с подругами над ними смеемся».

    По словам футболистки, она всегда приводит в порядок свою прическу перед матчами и мажет ноги кремом, чтобы они блестели.

    Фото: соцсети Аны Марии Маркович

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    Источник: «Бомбардир»

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    11.03.2023 22:58
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +2439

      шахта Заполярная 12 марта, 01:02

      Обыкновенная баба, каких полно, только дюбе не показывайте.

      4
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      Рейтинг: +3654

      АртурZaСМ > шахта Заполярная 13 марта, 07:51

      Написал это предварительно подтерев слюни?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17590

      NewLife 11 марта, 23:15

      На зюбу похожа))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +13

      baggio80 11 марта, 15:31

      Ну я бы не сказал что красавица ну и не страшная так себе

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3654

      АртурZaСМ > baggio80 13 марта, 07:52

      Да харош завидовать. Очень даже симпатичная девушка. Если такая пройдет мимо тебя ты однозначно оглянешься...

      0
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      Рейтинг: +442

      PFC CSKA MOSCOW 11 марта, 15:14

      Жена Глушакова посимпатичнее будет

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1423

      Fialet > PFC CSKA MOSCOW 11 марта, 20:04

      Тощая.

      0
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      Рейтинг: +2866

      nemolod 11 марта, 14:32

      Практически все южанки рано развиваются - лет в 16-17 просто прелесть, а дальше быстро начинают выглядеть женщинами,а спортсменки-особенно быстро после того,как закончат со спортом!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8901

      vladik12 11 марта, 14:14

      Хорошая история.

      0
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      Рейтинг: +79

      BoevStas1 11 марта, 14:10

      Кристина Алёшина фк Краснодар

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      Рейтинг: +1423

      Fialet > BoevStas1 11 марта, 20:02

      Да ну нахер. Ужасно раздутые губищи.

      0
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      Рейтинг: +79

      BoevStas1 11 марта, 14:09

      https://sun9-88.userapi.com/impg/p-bgxUd-G8o1O5N6tYncTgAAtRnGacP1F5nz5A/IQifgVQYwN8.jpg?size=1278x860&quality=96&sign=9e882b66848b45bb0d1420c326ab5e39&c_uniq_tag=CcUgDxCUQf9GdlS4U4Zb3kiME9qJZVolWZIgGG-nJgs&type=album

      0
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      Рейтинг: +360

      АлексМак 11 марта, 13:56

      Всё бы ничего, но зад великоват. Причем ей только 23. А дальше тогда что будет? В общем, не согласен я. Но каждый вправе иметь своё мнение, тем более, про женский пол...

      2
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      Рейтинг: +33889

      VVM1964 > АлексМак 11 марта, 14:08

      Сейчас такие зады в моде - на любителя как говорится, но не на мой вкус ...

      1
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      Рейтинг: +4698

      Питерский князь 11 марта, 13:35

      Спмые красивые у нас.

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      Рейтинг: +2439

      шахта Заполярная > Питерский князь 12 марта, 01:00

      На чердаке, в подвале и теплотрассе, особо в марте.

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      ...
      Рейтинг: +4698

      Питерский князь > шахта Заполярная 12 марта, 05:58

      Я же говорю, ты шляпа заполярная!
      :)))

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