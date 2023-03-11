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  • Мы нашли самую сексуальную футболистку в мире – и это было очень просто

Мы нашли самую сексуальную футболистку в мире – и это было очень просто

11 марта 2023, 22:58
24

Знакомьтесь, это Ана Мария Маркович. Ей 23 года, она играет за «Грассхоппер» на позиции форварда.

Многие зарубежные медиа называют хорватку самой красивой и сексуальной футболисткой мира – и с ними сложно не согласиться.

Сама Маркович говорила об этом следующее: «Я лайкала статьи, в которых писали, что я самая красивая футболистка, но слова про самую сексуальную мне не нравятся. Из-за них у меня возникали проблемы – многие писали мне в соцсети и представлялись менеджерами, хотя таковыми не являлись. Я отлично понимала, что им от меня было нужно».

А еще Ана признавалась, что многие мужчины шлют ей фотографии своих пенисов: «Это просто уродство. Не знаю, зачем они это делают, но мы с подругами над ними смеемся».

По словам футболистки, она всегда приводит в порядок свою прическу перед матчами и мажет ноги кремом, чтобы они блестели.

Фото: соцсети Аны Марии Маркович

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Источник: «Бомбардир»
Красивый футбол
Комментарии (24)
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DOCTOR PENALTY
1678530659
Теперь ей будут слать этих фоток в два раза больше. Спасибо Бомбардиру за услугу бомбардирше. )))
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spam2009
1678530664
штукатурки столько, что выглядит на 33 в свои 23
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АлексМак
1678532201
Всё бы ничего, но зад великоват. Причем ей только 23. А дальше тогда что будет? В общем, не согласен я. Но каждый вправе иметь своё мнение, тем более, про женский пол...
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nemolod
1678534379
Практически все южанки рано развиваются - лет в 16-17 просто прелесть, а дальше быстро начинают выглядеть женщинами,а спортсменки-особенно быстро после того,как закончат со спортом!
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PFC CSKA MOSCOW
1678536883
Жена Глушакова посимпатичнее будет
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baggio80
1678537865
Ну я бы не сказал что красавица ну и не страшная так себе
Ответить
NewLife
1678565705
На зюбу похожа))
Ответить
шахта Заполярная
1678572132
Обыкновенная баба, каких полно, только дюбе не показывайте.
Ответить
Figo777
1679570096
Клевая, конечно!
Ответить
sochi-2013
1686761226
Хороша. Жаль, что рот, в собачью писю во время течки, превратила.
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