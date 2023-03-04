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  • 17-летний сын Роналдиньо не отстает от отца: подписал контракт с «Барсой» и встречается со сногшибательной красоткой

17-летний сын Роналдиньо не отстает от отца: подписал контракт с «Барсой» и встречается со сногшибательной красоткой

4 марта 2023, 05:00
9

Роналдиньо снова в центре внимания. Но только не благодаря личным достижениям, а сыну – 17-летнему Жоао Мендешу, который подписал контракт с молодежкой «Барсы». Чем знаменит Мендеш? Ну, во-первых, он такой же дриблер, как и его отец. Во-вторых, он же в «Барсе»!

В-третьих, своей девушкой – Джованни Виейрой. Ей 20 лет, она создатель мобильных приложений, соучредитель ресторана Gurume. И модель.

Фото: соцсети Джованни Виейры

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Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Красивый футбол Барселона Роналдиньо
Комментарии (9)
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jek718875
1677866858
Ну что сказать, хороша,одобрямс
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Brus_7
1677869689
20 лет, а жопа больше чем сам сын Роналдиньо
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Lipatoff
1677871378
Ну красавцы, главное чтоб без износов))
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fitt
1677890995
Он как батя играет? Или просто имя...
Ответить
Дядя Серёжа
1677906138
встречается со сногшибательной красоткой... ну хоть нре с красавцем
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моэм
1677910494
Из 12 фото про футболиста на 10 баба ....автор у нас явно сексуально озабоченный ....своя что ли не даёт ?
Ответить
russkiisergei
1677916077
встречаться со шл ю х о й нынче в почете???
Ответить
multiscan
1677922980
Очередная силиконовая кукла.
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