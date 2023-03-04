17-летний сын Роналдиньо не отстает от отца: подписал контракт с «Барсой» и встречается со сногшибательной красоткой

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    Источник: «Бомбардир»

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    04.03.2023 05:00
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 4 марта, 12:43

      Очередная силиконовая кукла.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +146

      russkiisergei 4 марта, 10:47

      встречаться со шл ю х о й нынче в почете???

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +986

      Mirak92 > russkiisergei 4 марта, 11:36

      Зависть, подталкивает людей на оскорбление и токсичность

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2326

      моэм 4 марта, 09:14

      Из 12 фото про футболиста на 10 баба ....автор у нас явно сексуально озабоченный ....своя что ли не даёт ?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5514

      Дядя Серёжа 4 марта, 08:02

      встречается со сногшибательной красоткой... ну хоть нре с красавцем

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +63

      fitt 4 марта, 03:49

      Он как батя играет? Или просто имя...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +846

      Lipatoff 3 марта, 22:22

      Ну красавцы, главное чтоб без износов))

      0
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      Рейтинг: +19

      Brus_7 3 марта, 21:54

      20 лет, а жопа больше чем сам сын Роналдиньо

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +2066

      jek718875 3 марта, 21:07

      Ну что сказать, хороша,одобрямс

      0
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