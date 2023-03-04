17-летний сын Роналдиньо не отстает от отца: подписал контракт с «Барсой» и встречается со сногшибательной красоткой

Роналдиньо снова в центре внимания. Но только не благодаря личным достижениям, а сыну – 17-летнему Жоао Мендешу, который подписал контракт с молодежкой «Барсы». Чем знаменит Мендеш? Ну, во-первых, он такой же дриблер, как и его отец. Во-вторых, он же в «Барсе»!

В-третьих, своей девушкой – Джованни Виейрой. Ей 20 лет, она создатель мобильных приложений, соучредитель ресторана Gurume. И модель.

Фото: соцсети Джованни Виейры

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