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    Очаровательная жена вратаря «Спартака», потащившего три пенальти в матче Зимнего кубка РПЛ

    Александр Селихов – главный герой матча «Спартака» и «Ростова». В послематчевой серии Селихов взял три пенальти и стал главным героем встречи. Представляем вам жену Селихова – Екатерину Гребешкову.

    Что о ней известно:

    • Они с Селиховым вместе уже несколько лет;

    • В 2018-м у пары родился дочь;

    • Спустя год – сын.

    Фото: соцсети Екатерины Гребешковой

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 18:58
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +668

      Октавиус 19 минут назад

      имхо сильно тощая

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      Рейтинг: +1931

      alefreddy 21 минуту назад

      очаровательная спутница у Александра-большого счастья

      0
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