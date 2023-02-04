Очаровательная жена вратаря «Спартака», потащившего три пенальти в матче Зимнего кубка РПЛ

Александр Селихов – главный герой матча «Спартака» и «Ростова». В послематчевой серии Селихов взял три пенальти и стал главным героем встречи. Представляем вам жену Селихова – Екатерину Гребешкову.
Что о ней известно:
• Они с Селиховым вместе уже несколько лет;
• В 2018-м у пары родилась дочь;
• Спустя год – сын.
Фото: соцсети Екатерины Гребешковой
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