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  • Очаровательная жена вратаря «Спартака», потащившего три пенальти в матче Зимнего кубка РПЛ

Очаровательная жена вратаря «Спартака», потащившего три пенальти в матче Зимнего кубка РПЛ

4 февраля 2023, 01:45
7

Александр Селихов – главный герой матча «Спартака» и «Ростова». В послематчевой серии Селихов взял три пенальти и стал главным героем встречи. Представляем вам жену Селихова – Екатерину Гребешкову.

Что о ней известно:

• Они с Селиховым вместе уже несколько лет;

• В 2018-м у пары родилась дочь;

• Спустя год – сын.

Фото: соцсети Екатерины Гребешковой

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Источник: «Бомбардир»
Зимний кубок РПЛ Россия. Премьер-лига Красивый футбол Спартак Селихов Александр
Комментарии (7)
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alefreddy
1675441006
очаровательная спутница у Александра-большого счастья
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Октавиус
1675441134
имхо сильно тощая
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DOCTOR PENALTY
1675445319
Почему-то жёны футболистов похожи друг на друга. Футбол что-ли их объединяет?...)
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nemolod
1675493652
Ну что,стройная,симпатичная жена без всяких излишеств типа тату,пирса и прочей глупости - молодец!
Ответить
выхухоль
1675587069
нахер она здесь нужна жена эта
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