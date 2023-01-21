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Мария Гвардиола – модель и дочь известного тренера

21 января 2023, 12:19
10

В октябре мы писали о жене Пепа Гвардиолы – Кристине Серре.

Жена Гвардиолы – его главный помощник и вдохновитель: она помогала с переходами в «Ман Сити» и «Баварию»

Сейчас нужно поговорить о другой девушке из его семьи. Речь о старшей дочери Марии. Что о ней известно:

• Пеп предлагал ей жить в Барселоне, но она всегда с ним – живет в доме в Манчестере, хоть сначала и просила папу о самостоятельном жилье;

• Она подписывает контракты с модным агентствами, хотя сама не является профессиональной моделью;

• Медиа говорят, что Мария Гвардиола некоторое время встречается с Деле Алли, который сейчас выступает на правах аренды за «Бешикташ». Пара не подтверждает слухи;

• Пеп однажды отвечал на вопрос о красоте дочери и выдал шутку: «Стремлюсь сделать игру «Манчестер Сити» такой же красивой, как Мария. Тогда мы каждый год будем брать трофей».

Фото: соцсети Марии Гвардиолы

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Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Красивый футбол Манчестер Сити Гвардиола Хосеп
Комментарии (10)
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сутулая собака и лисы
1674237495
почему не лысая? наверное она приёмная.
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Александр52
1674239253
Она очень талантлива и скромна. Пусть у неё все получится и ей повезёт
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Sedoi_Goblin
1674241012
Хороша Маша!!! Жаль, что Ман Сити.. Кроме шуток,реально симпотяга!!!)))
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koli4ka
1674242773
Здесь именно тот случай, когда природа не отдыхает,а просто буяет и расцветает на родительских генах. Пеп ты не просто брутален, ты космос родитель своей Марии
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SanInstructor
1674243079
пффф...
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ScarlettOgusania
1674244815
У Гвардиолы прекрасная и красивая наследница, Мария, и всё - при ней!) шик, блеск, крррасота!
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Красногорск_Фан
1674295388
#Я бы вдул.
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IVANRUS777
1676049804
Вот это красотка!
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