Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Мария Гвардиола – модель и дочь известного тренера

    В октябре мы писали о жене Пепа Гвардиолы – Кристине Серре.

    Жена Гвардиолы – его главный помощник и вдохновитель: она помогала с переходами в «Ман Сити» и «Баварию»

    Сейчас нужно поговорить о другой девушке из его семьи. Речь о старшей дочери Марии. Что о ней известно:

    • Пеп предлагал ей жить в Барселоне, но она всегда с ним – живет в доме в Манчестере, хоть сначала и просила папу о самостоятельном жилье;

    • Она подписывает контракты с модным агентствами, хотя сама не является профессиональной моделью;

    • Медиа говорят, что Мария Гвардиола некоторое время встречается с Деле Алли, который сейчас выступает на правах аренды за «Бешикташ». Пара не подтверждает слухи;

    • Пеп однажды отвечал на вопрос о красоте дочери и выдал шутку: «Стремлюсь сделать игру «Манчестер Сити» такой же красивой, как Мария. Тогда мы каждый год будем брать трофей».

    Фото: соцсети Марии Гвардиолы

    Жгучая татуированная итальянка – девушка одного из лучших защитников мира

    Ева Эльфи – порноактриса, которая повторила фото Месси и позировала в майке самого модного клуба в мире

    Сногсшибательная блондинка – девушка очень дорогого новичка Челси, получившего красную в дебютном матче

    Ксения Коваленко – сексуальная футболистка ЦСКА и жена экс-капитана «Спартака»

    Антонелла Рокуццо – потрясающая жена Месси, который сегодня стал великим

    Агустина Гондолфо – модель, вставшая на защиту главного неудачника Аргентины на ЧМ-2022

    Очаровательная девушка Ашрафа Хакими, который прикончил Испанию на ЧМ-2022

    София Милошевич – горячая блондинка, с которой встречались четыре игрока сборной Сербии

    Микки Кимени – бывшая хоккеистка и милейшая девушка лидера сборной Нидерландов де Йонга

    Американская модель OnlyFans, предложившая вратарю сборной Мексики страстную ночь за победу на ЧМ-2022

    Джорджина Родригес – изумительная девушка лидера сборной Португалии Криштиану Роналду

    Мишель Герциг – обворожительная израильская топ-модель и супруга вратаря сборной Бельгии Куртуа

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:54
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +698

      SanInstructor 13 минут назад

      пффф...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1582

      koli4ka 18 минут назад

      Здесь именно тот случай, когда природа не отдыхает,а просто буяет и расцветает на родительских генах. Пеп ты не просто брутален, ты космос родитель своей Марии

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1425

      Sedoi_Goblin 48 минут назад

      Хороша Маша!!! Жаль, что Ман Сити.. Кроме шуток,реально симпотяга!!!)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1152

      Александр52 1 час назад

      Она очень талантлива и скромна. Пусть у неё все получится и ей повезёт

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1295

      сутулая собака и лисы 1 час назад

      почему не лысая?
      наверное она приёмная.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11