Мария Гвардиола – модель и дочь известного тренера

В октябре мы писали о жене Пепа Гвардиолы – Кристине Серре.

Жена Гвардиолы – его главный помощник и вдохновитель: она помогала с переходами в «Ман Сити» и «Баварию»

Сейчас нужно поговорить о другой девушке из его семьи. Речь о старшей дочери Марии. Что о ней известно:

• Пеп предлагал ей жить в Барселоне, но она всегда с ним – живет в доме в Манчестере, хоть сначала и просила папу о самостоятельном жилье;

• Она подписывает контракты с модным агентствами, хотя сама не является профессиональной моделью;

• Медиа говорят, что Мария Гвардиола некоторое время встречается с Деле Алли, который сейчас выступает на правах аренды за «Бешикташ». Пара не подтверждает слухи;

• Пеп однажды отвечал на вопрос о красоте дочери и выдал шутку: «Стремлюсь сделать игру «Манчестер Сити» такой же красивой, как Мария. Тогда мы каждый год будем брать трофей».

Фото: соцсети Марии Гвардиолы

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