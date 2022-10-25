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Жена Гвардиолы – его главный помощник и вдохновитель: она помогала с переходами в «Ман Сити» и «Баварию»

25 октября «Ман Сити» сыграет с дортмундской «Боруссией» в Лиге чемпионов. «Сити» уже обеспечил себе выход в плей-офф ЛЧ и активно борется за очередной титул АПЛ. Пеп Гвардиола так и говорит: «Наши аппетиты велики. Мы хотим выиграть все в этом сезоне».

Окружение рассказывает, что Гвардиола всегда сдержан и уравновешен, несмотря на колоссальное давление. И в этом ему помогает жена, которая поддерживает и направляет его в любой ситуации.

Вы вряд ли видели жену Пепа: она редко появляется с ним на публике, зато строит успешный бизнес в Европе

Знакомьтесь: это Кристина Серра.

Кристина Серра на фото между Хави и Шакирой.

Совместных фотографий у них не так много, поскольку они скрывают личную жизнь. Хотя знакомы очень-очень давно. Гвардиола зашел в бутик Serra Claret в 18 лет, когда ему назначили там фотосессию и увидел Кристину. Они начали общаться, а потом и встречаться – но делали это на расстоянии из-за карьеры Гвардиолы. Пеп не очень любил обсуждать личную жизнь, даже когда был игроком. Но вот что он сказал о ней в 1998-м:

«Да, у меня есть девушка, поэтому мне не нравятся слухи о каких-то взаимоотношениях с моделями. Они основаны на лжи. У меня все хорошо с личной жизнью».

Вот что Гвардиола говорил в 2000 году: «Я счастлив со своей девушкой. Она мотивирует меня больше футбола. Это моя жизнь, а не спорт. Хотя я не представляю себя где-то вне футбола». Спустя некоторое время у него родилась первая дочь, спустя три года – сын, спустя еще 6 лет – вторая дочь.

На тот момент уже ни для кого не было секретом, что Гвардиола встречается с Кристиной Серрой. Она всю жизнь работала в том самом бутике Serra Claret, который в середине XX века основали ее бабушка и дедушка. Сейчас она открыла точку во Франции. В планах – расширяться по Европе.

Кстати, Гвардиола и Кристина Серра поженились лишь в 2014 году. По словам Гвардиолы, никого не смущал тот факт, что свадьбы не было спустя стольких лет совместной жизни.

Гвардиола говорит, что жена – его главный психолог: «Без нее я бы давно закончил карьеру»

Вот несколько комментариев Пепа Гвардиолы о жене:

• «Когда мне предложили пост главного тренера «Барселоны», я был готов, но очень сомневался. Друзья и близкие советовали мне соглашаться, но главная поддержка была от жены. Она просто сказала: «Ты заслуживаешь того, чтобы создать новую историю». После этой фразы я не сомневался ни минуты».

• «Карьера тренера – это бесконечный стресс. Когда я был игроком, то был ответственен только за себя. Сейчас – за работу всей команды. Эта ответственность иногда убивает. Но меня спасает Кристина. Она выслушивает мои мысли и жалобы часами».

• «Бавария» был еще одним серьезным вызовом, в котором Кристина меня поддержала. Без нее бы не было Гвардиолы-тренера. Она помогала мне в подготовке к переезду и даже ходила вместе со мной к репетитору по немецкому».

• «Я думал, самое большое давление будет в «Барселоне». Но нигде нет такого внимания и такой критики, как в Англии. Кристина поддерживает меня с первой минуты моего переезда в Манчестер. Без нее я бы давно закончил карьеру».

Фото: imago sportfotodienst, www.imago-images.de, face to face/Global Look Press, соцсети Serra Claret

Манчестер Сити Гвардиола Хосеп
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