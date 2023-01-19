Тео Фернандес – один из важнейших игроков «Милана» последних лет. Жесткий пахарь на левом фланге обороны, который выделяется своими татуировками. Возможно, стиль – это результат влияния его девушки Зои Кристофоли, с которой у них есть сын.
Тео не любит говорить о личной жизни и принципиально не отвечает на вопросы. Но однажды выдал ответ о стиле: «Наверное, вам лучше спросить у Зои, почему меня называют модником. Она помогает мне быть таким. На самом деле с ней легко говорить об этом. Кажется, мы даже думаем одинаково».
Вот фото девушки важного игрока «Милана», который поборется с «Интером» за победу в Суперкопе Италии.
Фото: соцсети Зои Кристофоли
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