Тео Фернандес – один из важнейших игроков «Милана» последних лет. Жесткий пахарь на левом фланге обороны, который выделяется своими татуировками. Возможно, стиль – это результат влияния его девушки Зои Кристофоли, с которой у них есть сын.

Тео не любит говорить о личной жизни и принципиально не отвечает на вопросы. Но однажды выдал ответ о стиле: «Наверное, вам лучше спросить у Зои, почему меня называют модником. Она помогает мне быть таким. На самом деле с ней легко говорить об этом. Кажется, мы даже думаем одинаково».

Вот фото девушки важного игрока «Милана», который поборется с «Интером» за победу в Суперкопе Италии.

Фото: соцсети Зои Кристофоли

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