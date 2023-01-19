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  • Жгучая татуированная итальянка – девушка одного из лучших защитников мира

Жгучая татуированная итальянка – девушка одного из лучших защитников мира

19 января 2023, 00:35
22

Тео Фернандес – один из важнейших игроков «Милана» последних лет. Жесткий пахарь на левом фланге обороны, который выделяется своими татуировками. Возможно, стиль – это результат влияния его девушки Зои Кристофоли, с которой у них есть сын.

Тео не любит говорить о личной жизни и принципиально не отвечает на вопросы. Но однажды выдал ответ о стиле: «Наверное, вам лучше спросить у Зои, почему меня называют модником. Она помогает мне быть таким. На самом деле с ней легко говорить об этом. Кажется, мы даже думаем одинаково».

Вот фото девушки важного игрока «Милана», который поборется с «Интером» за победу в Суперкопе Италии.

Фото: соцсети Зои Кристофоли

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Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Красивый футбол Милан Эрнандес Тео
Комментарии (22)
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jek718875
1674058812
Какой ужас(для меня)
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Таврида
1674059533
На какой зоне чалилась?
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порт
1674060432
С Кокориным чалилась?
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zarsm
1674061074
Я думал, что люди которые к тату вечно зону приплетают, уже вымерли, оказывается вообще нет)))
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Красногорск_Фан
1674061997
Есть интересная книга "Человек глазами зоолога". В ней описано что жуки прочие представители природы во время периода спаривания умеют переливаться разноцветными пятнами, или половые области краснеют так что видно на километр. Голая обезьяна занята примерно тем же самым набивая татухи и накачивая губы. Демонстрирует непрерывную готовность к спариванию.
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Maxi_7
1674062719
Никогда ещё фраза: "Клейма ставить некуда...." не была так актуальна.
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ScarlettOgusania
1674063286
И как только у Тео встаёт на это расписное чудо?)
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AtticusFinch1
1674068845
Читаешь коменты...ваш вкус тогда повариха Тамара,что сиськи до пупка и задница на два стула...
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Batyga
1674069247
С приветом походу тетя...осталось только лицо забить и норм
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zigbert
1674129703
Целая фото галерея получилась. Привлекательная девушка, все вроде бы при ней но много и излишеств.
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