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    Жгучая татуированная итальянка – девушка одного из лучших защитников мира, который сегодня сыграет с «Интером»

    Тео Фернандес – один из важнейших игроков «Милана» последних лет. Жесткий пахарь на левом фланге обороны, который выделяется своими татуировками. Возможно, стиль – это результат влияния его девушки Зои Кристофоли, с которой у них есть сын.

    Тео не любит говорить о личной жизни и принципиально не отвечает на вопросы. Но однажды выдал ответ о стиле: «Наверное, вам лучше спросить у Зои, почему меня называют модником. Она помогает мне быть таким. На самом деле с ней легко говорить об этом. Кажется, мы даже думаем одинаково».

    Вот фото девушки важного игрока «Милана», который поборется с «Интером» за победу в Суперкопе Италии.

    Фото: соцсети Зои Кристофоли

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +931

      Riot Zero 3 минуты назад

      Накачают свои вафли и ходят людей пугают.

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      Рейтинг: +1507

      zarsm 7 минут назад

      Я думал, что люди которые к тату вечно зону приплетают, уже вымерли, оказывается вообще нет)))

      0
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      Рейтинг: +6241

      порт 18 минут назад

      С Кокориным чалилась?

      2
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      Рейтинг: +1064

      SuperNils 32 минуты назад

      Какая прелесть (для меня)

      0
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      Рейтинг: +509

      Таврида 33 минуты назад

      На какой зоне чалилась?

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      Рейтинг: +1820

      jek718875 45 минут назад

      Какой ужас(для меня)

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      Рейтинг: +1013

      Fialet > jek718875 33 минуты назад

      Для меня самый ужас - это её надутые губищи на пятой фотке сверху. Дать бы по ним лопатой, чтобы брызги полетели.

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