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  • София Милошевич – горячая блондинка, с которой встречались четыре игрока сборной Сербии

София Милошевич – горячая блондинка, с которой встречались четыре игрока сборной Сербии

3 декабря 2022, 08:50
27

У сербов не все получается на чемпионате мира в Катаре. После двух туров у них одно очко – были поражение от Бразилии (0:2) и ничья с Камеруном (3:3). При этом у сербов столько громких имен в заявке, что не всем находится даже место на поле.

Один из таких – Лука Йович. Он не сыграл ни одного матча, ни провел на поле ни одной минуты (зато получил желтую карточку). Что странно: с такой поддержкой он должен был стать одной из главных звезд Катара-2022.

На турнир поддерживать Йовича приехала его девушка София Милошевич. Раньше она встречалась с Адемом Ляйичем, Душко Тошичем и Анте Ребичем. А с 2019-го в отношениях с Йовичем. У них есть ребенок – родился спустя год после начала отношений. Про Йовича она говорит:

«Я старше, но Лука человек действительно взрослый для своего возраста, так что эта разница практически не чувствуется. Мы оба в душе дети, любим играть и шутить, но, конечно, когда дело касается чего-то серьезного, он намного спокойнее и собраннее меня».

Милошевич – модель, которая работает на различные агентства в США.

Фото: соцсети Софии Милошевич

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Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Красивый футбол Сербия Йович Лука
Комментарии (27)
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3meeeD
1669986280
Симпатичная.не взирая ,что по руках походила)
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acor94
1669986694
Стремно встречаться с женщиной которую трахали половина твоих партнёров по сборной. Я бы такую не рассматривал.
Ответить
jek718875
1669992629
Крокодил по сравнению с ней красавец
Ответить
Марк Аврелий!
1669993459
всего в сборной Сербии 21 чел. 17 чел ждут очереди.. А еще тренера, массажисты, врачи! Не паханое поле! Удачи Софи!
Ответить
spam2009
1670050987
шлюха
Ответить
САДЫЧОК
1670052400
Не сексапильная !
Ответить
Roman Rom
1670054735
Я тебе как электрику объясню: Надя спит с мужиками последовательно, а Света параллельно. Кто из них б***ь? — Ну, Света наверное. — Вот! А мне, как кладовщику, видится немного другое: Б***ь обыкновенная - 2 штуки! Что-то вспомнилось.
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ААМ
1670066755
Красива и с накачкой губ и пр., но похожа на девушку с Б, лядского хутора
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nemolod
1670428651
По заголовку не понял,она с этими четырьмя сразу встречалась или поочереди?
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Ivan 17
1670563338
Страсть страшная
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