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    София Милошевич – горячая блондинка, с которой встречались четыре игрока сборной Сербии

    У сербов не все получается на чемпионате мира в Катаре. После двух туров у них одно очко – были поражение от Бразилии (0:2) и ничья с Камеруном (3:3). При этом у сербов столько громких имен в заявке, что не всем находится даже место на поле.

    Один из таких – Лука Йович. Он не сыграл ни одного матча, ни провел на поле ни одной минуты (зато получил желтую карточку). Что странно: с такой поддержкой он должен был стать одной из главных звезд Катара-2022.

    На турнир поддерживать Йовича приехала его девушка София Милошевич. Раньше она встречалась с Адемом Ляйичем, Душко Тошичем и Анте Ребичем. А с 2019-го в отношениях с Йовичем. У них есть ребенок – родился спустя год после начала отношений. Про Йовича она говорит:

    «Я старше, но Лука человек действительно взрослый для своего возраста, так что эта разница практически не чувствуется. Мы оба в душе дети, любим играть и шутить, но, конечно, когда дело касается чего-то серьезного, он намного спокойнее и собраннее меня».

    Милошевич – модель, которая работает на различные агентства в США.

    Фото: соцсети Софии Милошевич

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3577

      lordmrv 30 минут назад

      Старая шутка: а зачем блондинки красят корни волос в тёмный цвет?
      Ну это я придираюсь к последней фотке)))

      0
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      Рейтинг: +426

      lNeTl 44 минуты назад

      Ничего особенного, очень много макияжа.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2033

      Bozigit 49 минут назад

      классная. Что еще добавить?)

      1
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      Рейтинг: +3376

      acor94 1 час назад

      Стремно встречаться с женщиной которую трахали половина твоих партнёров по сборной. Я бы такую не рассматривал.

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      Рейтинг: +787

      3meeeD 1 час назад

      Симпатичная.не взирая ,что по руках походила)

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