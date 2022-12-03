София Милошевич – горячая блондинка, с которой встречались четыре игрока сборной Сербии

У сербов не все получается на чемпионате мира в Катаре. После двух туров у них одно очко – были поражение от Бразилии (0:2) и ничья с Камеруном (3:3). При этом у сербов столько громких имен в заявке, что не всем находится даже место на поле.

Один из таких – Лука Йович. Он не сыграл ни одного матча, ни провел на поле ни одной минуты (зато получил желтую карточку). Что странно: с такой поддержкой он должен был стать одной из главных звезд Катара-2022.

На турнир поддерживать Йовича приехала его девушка София Милошевич. Раньше она встречалась с Адемом Ляйичем, Душко Тошичем и Анте Ребичем. А с 2019-го в отношениях с Йовичем. У них есть ребенок – родился спустя год после начала отношений. Про Йовича она говорит:

«Я старше, но Лука человек действительно взрослый для своего возраста, так что эта разница практически не чувствуется. Мы оба в душе дети, любим играть и шутить, но, конечно, когда дело касается чего-то серьезного, он намного спокойнее и собраннее меня».

Милошевич – модель, которая работает на различные агентства в США.

Фото: соцсети Софии Милошевич

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