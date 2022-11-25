Криштиану Роналду и его девушка Джорджина Родригес – самая гламурная пара в футболе. Они регулярно появляются вместе на богатейших тусовках, дарят друг другу многомиллионные подарки и публично говорят об этом и просто купаются в роскоши. При этом пара регулярно и очень нежно отзывается об отношениях, а знакомые говорят: более дружных супругов они не видели никогда.

Все это сложно накладывать на слой богатства, которым покрыта семья Роналду. Даже в сериале от Netflix Джорджина делает акцент по большей части на материальной составляющей своей жизни: «Еще недавно я продавала сапоги, теперь я покупаю их». У пары несколько детей. А сам Роналду говорит об отношениях с Джорджиной так: «Вы видите одну картинку, но не представляете, насколько прекрасна Джи. Это самый прекрасный и самый добрый человек, которого я когда-либо встречал».

Джорджину Родригес любят все: подруги, рекламодатели, друзья и приятели Роналду. Официально она нигде не работает, но продвигает несколько собственных брендов и получает много приглашений от модных медиа как супермодель.

Фото: соцсети Джорджины Родригес

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