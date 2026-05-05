«Наполи» следит за игроком ЦСКА, который может претендовать на выступления за сборную России

«Наполи» продолжает следить за атакующим полузащитником ЦСКА Матией Поповичем.

Именно из итальянского клуба серб перешeл к красно-синим в сентябре 2025 года.

Контакт с игроком поддерживает и Футбольный союз Сербии. Представители национальной команды регулярно общаются с хавбеком, ведут предварительные переговоры и консультации. Попович предпочитает сначала укрепить свои позиции в молодежной сборной, а затем рассчитывать на дебют в главной команде при условии стабильных выступлений за клуб.

Поскольку его прадед родился в СССР, у Поповича есть перспективы получения паспорта РФ. Это позволило бы ему избежать статуса легионера и претендовать на место в сборной России.