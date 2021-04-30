Сборная Сербии по футболу

- 30 апреля 2021
- 18:13 Молодежная сборная России в июне сыграет с Сербией и Болгарией
- 19 ноября 2019
- 23:04 Отбор Евро-2021. Молодежная сборная России обыграла Сербию благодаря голам Чалова и Сулейманова 8
- 6 сентября 2019
- 21:15 Отбор молодежного Евро-2021. Россия минимально обыграла Сербию 8
- 5 сентября 2019
- 18:41 Видео Во время тренировки молодежной сборной России на поле вылез крот 12
- 12 октября 2018
- 21:35 Сербия-U21 оформила выход на Евро-2019. Россия и Австрия разыграют путевку в последнем матче отбора
- 11 сентября 2018
- 21:43 Квалификация Евро-2019 U-21. Россия проиграла Сербии 4
- 15 марта 2016
- 16:50 Кришито включен в расширенный состав сборной Италии на ближайшие матчи