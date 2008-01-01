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    Отбор молодежного Евро-2021. Россия минимально обыграла Сербию

    В матче 1-го тура отбора к молодежному Евро-2021 сборная России победила Сербию со счетом 1:0.

    Единственный гол на 20-й минуте встречи забил защитник Игорь Дивеев.

    Отбор молодежного ЧЕ-2021. Группа 5. 1-й тур

    Россия U-21 – Сербия U-21 – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Дивеев, 20.

    Россия U-21: Сафонов, Рассказов, Калугин, Дивеев, Евгеньев, Кучаев (Грулев, 71), Ломовицкий (Лесовой, 90), Умяров, Обляков, Степанов, Чалов (Игнатьев, 80).

    Сербия U-21: Илич, Деветак, Маркович (Златанович, 69), Терзич, Павлович, Илич, Аджич (Бирманчевич, 64), Илич, Петрович (Машович, 57), Влахович (Тедич, 57), Йовелич (Рачич, 64).

    Предупреждения: Евгеньев, 23; Дивеев, 47; Ломовицкий, 71; Сафонов, 90 – Петрович, 37; Деветак, 38; Илич, 40; Маркович, 66.

    Удаление: нет – Илич, 59.

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 21:15
    Комментарии6
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      Рейтинг: +10516

      Garrincha58 50 секунд назад

      если бы не удаление думаю была бы ничья

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      Рейтинг: +5196

      Сильвербой 5 минут назад

      Замечательно, молодцы! В том же духе!

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      Рейтинг: +4455

      ilichkadr 6 минут назад

      Вратаря сербов Илича надо срочно купить Зениту. Луню однозначно создаст конкуренцию.

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      Рейтинг: +104

      Спартач80 8 минут назад

      Красавы!

      1
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      Рейтинг: +1813

      Fancyfall 15 минут назад

      с победой!

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      Рейтинг: +702

      shikari__ 17 минут назад

      сплошной сумбур. это не игра.

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