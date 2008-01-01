Отбор молодежного Евро-2021. Россия минимально обыграла Сербию

если бы не удаление думаю была бы ничья
В матче 1-го тура отбора к молодежному Евро-2021 сборная России победила Сербию со счетом 1:0.
Единственный гол на 20-й минуте встречи забил защитник Игорь Дивеев.
Отбор молодежного ЧЕ-2021. Группа 5. 1-й тур
Россия U-21 – Сербия U-21 – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Дивеев, 20.
Россия U-21: Сафонов, Рассказов, Калугин, Дивеев, Евгеньев, Кучаев (Грулев, 71), Ломовицкий (Лесовой, 90), Умяров, Обляков, Степанов, Чалов (Игнатьев, 80).
Сербия U-21: Илич, Деветак, Маркович (Златанович, 69), Терзич, Павлович, Илич, Аджич (Бирманчевич, 64), Илич, Петрович (Машович, 57), Влахович (Тедич, 57), Йовелич (Рачич, 64).
Предупреждения: Евгеньев, 23; Дивеев, 47; Ломовицкий, 71; Сафонов, 90 – Петрович, 37; Деветак, 38; Илич, 40; Маркович, 66.
Удаление: нет – Илич, 59.