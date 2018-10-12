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    Сербия-U21 оформила выход на Евро-2019. Россия и Австрия разыграют путевку в последнем матче отбора

    Матч 7-й группы отборочного турнира к молодежному чемпионату Европы СербияАвстрия завершился со счетом 0:0.

    Команда Горана Джоровича набрала 25 очков и за тур до конца квалификации обеспечила себе выход в главную стадию.

    За сербов выступают защитник «Бордо» Милан Гаич, хавбек «Партизана» Данило Пантич, форвард Лука Йович из «Айнтрахта».

    Соперник сербов по группе сборная России-U21 разгромила команду Македонии со счетом 5:1. У команды Евгений Бушманова теперь равное количество очков с австрийцами, которые идут вторыми, но лучшая разница забитых и пропущенных мячей, плюс победа в очной встрече.

    В последнем матче квалификации Австрия примет Россию. Встреча состоится 16-го октября.

    Евро-2019 (U21). Квалификация. Группа 7. 9-й тур

    Сербия – Швеция – 0:0

    Источник: Бомбардир

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    12.10.2018 21:35
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