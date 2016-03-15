Кришито включен в расширенный состав сборной Италии на ближайшие матчи

Защитник «Зенита» Доменико Кришито попал в расширенный состав сборной Италии на товарищеские матчи с командами Испании (Удине, 24 марта) и Германии (Мюнхен, 29 марта).

Также вызов в сборную получили Аксель Витсель и Николас Ломбертс, которые 29 марта помогут Бельгии в матче с Португалией.

Вукашин Йованович получил вызов в молодежную сборную Сербии и 25 марта он может сыграть против Андорры, а 28-го — против Нидерландов.

Кроме того, по информации Федерации футбола Аргентины, защитник «Зенита» Эсекьель Гарай не сыграет в мартовских играх сборной из-за повреждения и продолжит восстановление на базе клуба.