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Эсекьель Гарай
Эсекьель Гарай
Завершил карьеру
10 октября 1986 (40), Росарио
#24 | Защитник
188 см | 80 кг
Аргентина | Испания
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Публикации
Фото
Гарай развелся с женой, из-за которой ушел из «Зенита». Показываем, кто такая Тамара Горро
2022.10.14 13:37
11
Экс-защитник «Зенита» Гарай завершил карьеру в 34 года
2021.07.16 17:40
2
Экс-защитник «Зенита» Гарай близок к переходу в «Хетафе»
2021.06.14 10:52
Гарай может заменить Пике в «Барселоне»
2020.11.24 12:38
6
Экс-защитник «Зенита» Гарай может перейти в «Рому» или «Интер»
2020.07.13 08:20
Фото
«Вечно благодарен». Гарай попрощался с «Валенсией»
2020.06.30 15:45
7
Гарай: «Валенсия» проводит против меня кампанию клеветы. Меня хотят дискредитировать»
2020.05.31 14:28
2
Фото
Тимощук, Халк и Дзюба – в символической сборной «Зенита» за российский период по версии Геннадия Орлова
2020.05.25 22:23
17
Видео
Гарай в челлендже супруги переоделся в женщину
2020.04.15 23:37
3
Видео
Гарай станцевал с женой после выздоровления от коронавируса
2020.04.04 19:22
Фото
Гарай вышел из изоляции после заражения коронавирусом
2020.04.01 18:52
1
Гарай сообщил, что болен коронавирусом
2020.03.15 15:14
7
«Валенсии» разрешили подписать нового защитника из-за травмы Гарая
2020.02.22 09:50
3
Экс-защитник «Зенита» Гарай порвал «кресты» и выбыл до конца сезона
2020.02.03 09:10
2
«Лион» может подписать экс-защитника «Зенита» Гарая
2019.12.21 09:07
Экс-защитник «Зенита» Гарай раскритиковал руководство «Валенсии» за увольнение Марселино
2019.09.12 17:48
1
Орлов: «Дух бабушки Гарая являлся его жене. Это в какой-то мере повлияло на уход игрока из «Зенита»
2019.05.09 14:21
30
Фото
Жена Гарая: «Я голая, потому что свободна»
2018.09.23 07:23
50
Фото
Гарай травмировал бедро в матче с «Барселоной»
2018.02.09 09:16
4
Гарай: «Победа над «Сосьедадом» показывает конкурентоспособность «Валенсии»
2017.09.25 08:18
1
Фото
Беременная жена Гарая опубликовала обнаженное фото
2017.09.01 16:08
17
Тораль потребовал от «Валенсии» не продавать Гарая
2017.08.29 12:59
3
«Валенсия» отправит Гарая в дубль, если тот не перейдет в «Спартак»
2017.08.28 21:56
14
Гарай и Абденнур остались вне заявки «Валенсии» на матч с «Реалом»
2017.08.26 16:29
Источник: Гарай на следующей неделе может официально стать игроком «Ювентуса»
2017.08.20 11:51
Ледяхов: «Опыт и мастерство Гарая помогут «Спартаку» в Лиге чемпионов»
2017.08.18 09:30
9
«Валенсия» поставила «Спартаку» ультиматум по переходу Гарая
2017.08.16 20:00
13
Гарай напоминает Селюку неуловимого Джо
2017.08.16 08:32
3
Орещук: «Платить за Гарая 20 миллионов евро – это утопия!»
2017.08.16 06:33
13
Источник: «Спартак» отказался от приобретения Гарая
2017.08.15 20:37
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