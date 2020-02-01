Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Эсекьель Гарай
Статистика
Эсекьель Гарай - статистика
Завершил карьеру
10 октября 1986 (40), Росарио
#24 | Защитник
188 см | 80 кг
Аргентина | Испания
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2019/2020
Лига чемпионов 2019/2020
Испания. Кубок 2018/2019
Испания. Примера 2018/2019
Лига Европы 2018/2019
Лига чемпионов 2018/2019
Испания. Кубок 2017/2018
Испания. Примера 2017/2018
Испания. Кубок 2016/2017
Испания. Примера 2016/2017
Кубок Атлантики 2016
Россия. Премьер-лига 2016/2017
Суперкубок России 2016
Товарищеские матчи 2016
Кубок Америки 2015
Лига чемпионов 2015/2016
Россия. Кубок 2015/2016
Россия. Премьер-лига 2015/2016
Лига Европы 2014/2015
Лига чемпионов 2014/2015
Россия. Кубок 2014/2015
Россия. Премьер-лига 2014/2015
Чемпионат мира 2014
Лига Европы 2013/2014
Лига чемпионов 2013/2014
Португалия. Высшая лига 2013/2014
Лига Европы 2012/2013
Лига чемпионов 2012/2013
Португалия. Высшая лига 2012/2013
Товарищеские матчи. Сборные 2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Португалия. Высшая лига 2011/2012
Испания. Кубок 2010/2011
Испания. Примера 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Испания. Примера 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Испания. Примера 2008/2009
Кубок УЕФА 2008/2009
Испания. Примера 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Валенсия
16
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 22 тур
Валенсия
1 : 0
01.02.2020
Сельта
1' - 43'
Испания. Примера, 21 тур
Валенсия
2 : 0
25.01.2020
Барселона
1' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Валенсия
1 : 0
04.01.2020
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Вальядолид
1 : 1
21.12.2019
Валенсия
1' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Валенсия
1 : 1
15.12.2019
Реал
1' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Леванте
2 : 4
07.12.2019
Валенсия
1' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Валенсия
2 : 0
09.11.2019
Гранада
1' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
1 : 2
02.11.2019
Валенсия
1' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Валенсия
1 : 1
30.10.2019
Севилья
1' - 90'
52'
Испания. Примера, 10 тур
Осасуна
3 : 1
27.10.2019
Валенсия
1' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Атлетико
1 : 1
19.10.2019
Валенсия
1' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Валенсия
2 : 1
05.10.2019
Алавес
1' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Атлетик
0 : 1
28.09.2019
Валенсия
1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Валенсия
3 : 3
25.09.2019
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Валенсия
1 : 1
22.09.2019
Леганес
1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Барселона
5 : 2
14.09.2019
Валенсия
1' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Валенсия
2 : 0
01.09.2019
Мальорка
1' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Валенсия
1 : 1
17.08.2019
Реал Сосьедад
1' - 90'
90'
Главные новости
Батраков забил в 3-м матче подряд, решение «ПСЖ» по Сафонову, будущее Мусаева и другие новости
01:05
Лига 1. «ПСЖ» победил «Труа» с «сухарем» Сафонова и голом Забарного
01:02
Видео
Корнеев прокомментировал смехотворные ошибки Бориско в матче с «Краснодаром»
00:09
Выявлены два слабых звена ЦСКА в проигранном матче с «Краснодаром»
Вчера, 23:45
2
Европейский агент прокомментировал трансфер Батракова в топ-клуб
Вчера, 23:33
1
Мусаев: «Какой-нибудь бывший футболист живет нашими поражениями, для него мед, чтобы меня уволили»
Вчера, 23:21
6
Тренер ЦСКА отреагировал на спорный гол «Краснодара»
Вчера, 23:03
2
Стала известна оценка Батракова за матч Суперлиги с «Амедом»
Вчера, 22:49
1
Реакция Мусаева на победу «Краснодара» над ЦСКА
Вчера, 22:27
4
Игдисамов прокомментировал поражение ЦСКА от «Краснодара»
Вчера, 22:17
7
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+