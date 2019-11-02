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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Валенсия
Эспаньол - Валенсия: обзор матча 02 ноября 2019
Эспаньол
02.11.2019, суббота, 15:00
Испания. Примера, 12 тур
1 : 2
Завершен
Валенсия
31'
М. Рока (П)
69'
Д. Парехо (П)
80'
М. Гомес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Валенсия
88'
Замена
Х. Луис Гайя
️️️️
Р. Собрино
80'
ГОЛ! 1:2!
М. Гомес
Пас отдал
Родриго
Замена
Э. Гранеро
️️️️
С. Дардер
78'
Замена
В. Кампусано
️️️️
Ф. Феррейра
74'
69'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Парехо
Замена
М. Варгас
️️️️
В. Лей
65'
63'
Замена
Р. Собрино
️️️️
Д. Черышев
63'
Замена
М. Вальехо
️️️️
Ф. Торрес
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Рока
31'
30'
Желтая карточка
Ж. Кондогбиа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
2
Виктор Гомес
ПЗ
7
Ву Лей
ЛВ
25
Марк Рока
ОП
5
Давид Лопес
ОП
4
Виктор Санчес
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
14
Факундо Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Пабло Мачин
Валенсия
24
Яспер Силлессен
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
10
Даниэль Васс
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
14
Ферран Торрес
ПВ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Альберт Селадес
Эспаньол
1
Андрес Прието
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
8
Матиас Варгас
ЛВ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
9
Виктор Кампусано
ЦФ
Валенсия
1
Хауме
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
21
Ману Вальехо
ЛВ
7
Ли Кан Ин
АП
19
Рубен Собрино
ЦФ
4-2-2-1-1
13
Лопес
17
Педроса
20
Эспиноcа
5
Налдо
2
Гомес
25
Рока
5
Лопес
4
Санчес
10
Дардер
7
Лей
14
Феррейра
3-3-2-2
24
Силлессен
24
Гарай
4
Дьякаби
24
Коста
10
Васс
19
Кондогбиа
10
Парехо
14
Торрес
90
Черышев
19
Родриго
9
Гомес
7
Лей
8
Варгас
8
Варгас
7
Лей
10
Дардер
23
Гранеро
23
Гранеро
10
Дардер
14
Феррейра
9
Кампусано
9
Кампусано
14
Феррейра
14
Торрес
21
Вальехо
21
Вальехо
14
Торрес
Собрино
14
Гайя
14
Гайя
Собрино
90
Черышев
19
Собрино
19
Собрино
90
Черышев
Остались в запасе
Эспаньол
Валенсия
21
Оскар Мелендо
ПВ
1
Андрес Прието
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
Главный тренер
Пабло Мачин
7
Ли Кан Ин
АП
14
Тьерри Корреа
ПЗ
1
Хауме
ВР
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
Главный тренер
Альберт Селадес
Остались в запасе
21
Оскар Мелендо
ПВ
1
Андрес Прието
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
Остались в запасе
7
Ли Кан Ин
АП
14
Тьерри Корреа
ПЗ
1
Хауме
ВР
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
Главный тренер
Пабло Мачин
Главный тренер
Альберт Селадес
Статистика матча Эспаньол - Валенсия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
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