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    Пабло Мачин

    Тренер
    Имя Пабло
    Фамилия Мачин
    Гражданство Испания
    Дата рождения 7 апреля 1975
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Эспаньол 5 1 3 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    27.10.2019 Леванте 0 : 1 Эспаньол
    30.10.2019 Атлетик 3 : 0 Эспаньол
    02.11.2019 Эспаньол 1 : 2 Валенсия
    07.12.2019 Реал 2 : 0 Эспаньол
    15.12.2019 Эспаньол 2 : 2 Бетис
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