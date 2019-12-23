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Пабло Мачин
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Пабло Мачин - новости
Испания
7 апреля 1975 (51)
Тренер
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Новости
Публикации
«Эспаньол» уволил Мачина. Тренер проработал 2,5 месяца
2019.12.23 15:52
1
Мачин – новый тренер «Эспаньола»
2019.10.07 22:17
«Севилья» уволила Мачина с поста главного тренера. Его заменил Капаррос
2019.03.15 16:18
3
Тренер «Севильи» Мачин: «Месси особенно нравится играть против «Севильи»
2019.02.24 07:42
4
Тренер «Севильи» признал поражение от «Краснодара»
2018.10.05 01:38
15
Мачин – об удалении Месы при помощи VAR: «С таким же успехом судьи могли сходить в бар и выпить пива»
2018.09.03 11:31
2
Главный тренер «Севильи»: «Промес – хороший игрок. Он впишется в команду, если будет работать на нее»
2018.08.29 18:15
3
Мачин – о поражении от «Барселоны» в Суперкубке: «Было обидно не реализовать пенальти в конце игры»
2018.08.13 09:15
«Севилья» отказалась от Венгера за несколько дней до назначения Мачина
2018.06.04 18:51
1
Мачин возглавил «Севилью». В прошлом сезоне он работал в «Жироне»
2018.05.29 01:29
Тренер «Жироны»: «Заслуженно обыграли «Реал»
2017.10.30 08:04
1
Главные новости
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