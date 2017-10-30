Тренер «Жироны»: «Заслуженно обыграли «Реал»

Главный тренер «Жироны» Пабло Мачин рассказал за счет чего его команде удалось обыграть на своем поле мадридский «Реал».

«Мы заслуженно победили. Нам удалось взять три очка за счет своей игры, самоотдаче и созданным моментам. В перерыве сказал игрокам, что мы должны продолжать верить в себя, потому что в футболе возможно все.

Мы бились до самого конца, что и привело к победе. Мы показали, что у нас зрелая команда, которая способна противостоять любому сопернику.

Одним из слагаемых победы стало то, что мы играли смело с первых минут. Мы не могли изменить себе в домашнем матче», – сказал Мачин.

Матч 10-го тура испанской Примеры «Жирона» – «Реал» завершился со счетом 2:1. Хозяева поля после этого результата обосновались на 12-й строке турнирной таблицы чемпионата Испании, имея на своем счету 12 очков. Столичные футболисты с 20-ю очками идут третьими. Отставание от лидирующей «Барселоны» составляет восемь баллов.