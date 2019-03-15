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    «Севилья» уволила Мачина с поста главного тренера. Его заменил Капаррос

    «Севилья» объявила об увольнении Пабло Мачина с поста главного тренера. Такое решение клуб принял в связи с рядом неудовлетворительных результатов в последние недели.

    До конца сезона командой будет руководит Хоакин Капаррос.

    • В четверг севильская команда проиграла «Славии» (3:4) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы и вылетела из турнира.
    • В турнирной таблице Примеры «Севилья» после 27-ми туров занимает шестое место.
    • Мачин возглавлял команду с 28 мая 2018 года.

    Источник: Официальный сайт «Севильи»

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    15.03.2019 16:18
    Комментарии3
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      Рейтинг: +59995

      zigbert 15 марта, 20:51

      Играть осталось два месяца а они надумали менять тренера.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +249

      Frankfurt Am Main 15 марта, 18:26

      Какое руководства нахалы, прям каждый божый год хотят лигу Европу выйграть.

      1
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      Рейтинг: +2451

      Агасфер 15 марта, 16:44

      Ну всё,ждём возвращения домой "блудного попугая" Промеса!

      3
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