«Севилья» уволила Мачина с поста главного тренера. Его заменил Капаррос

Играть осталось два месяца а они надумали менять тренера.
«Севилья» объявила об увольнении Пабло Мачина с поста главного тренера. Такое решение клуб принял в связи с рядом неудовлетворительных результатов в последние недели.
До конца сезона командой будет руководит Хоакин Капаррос.
- В четверг севильская команда проиграла «Славии» (3:4) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы и вылетела из турнира.
- В турнирной таблице Примеры «Севилья» после 27-ми туров занимает шестое место.
- Мачин возглавлял команду с 28 мая 2018 года.