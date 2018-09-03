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    Мачин – об удалении Месы при помощи VAR: «С таким же успехом судьи могли сходить в бар и выпить пива»

    Главный тренер «Севильи» Пабло Мачин остался недоволен удалением полузащитника своей команды Роке Месы на 66-й минуте в матче третьего тура испанской Примеры с «Бетисом».

    Футболисту была показана красная карточка после столкновения с вратарем соперника Пау Лопесом. Решение было принято арбитром Хесусом Мансано после обращения к VAR (системе видеопомощи арбитрам).

    «Все видели, что в этом моменте была агрессия со стороны голкипера соперника, поэтому мои игроки вправе были идти в борьбу до конца. Использование VAR? С таким же успехом судьи могли сходить в бар и выпить пива.

    За такое нельзя удалять! Тем более когда под рукой есть современные технологии. Там вообще нужно было давать пенальти, удалять вратаря, и тогда игра сложилась бы совсем иначе.

    Меса очень зол. Он знал, что висел на карточке. Он говорит, что остановился, а вратарь сам столкнулся с ним. Это агрессия со стороны голкипера», – заявил Мачин.

    Матч третьего тура испанской Примеры «Бетис» – «Севилья» завершился со счетом 1:0.

    Источник: Marca

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    03.09.2018 11:31
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 3 сентября 2018, 19:07

      Согласен, больше похоже на пенальти чем на блокировку вратаря...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 3 сентября 2018, 11:55

      VAR варом а судья не даром

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