Мачин – об удалении Месы при помощи VAR: «С таким же успехом судьи могли сходить в бар и выпить пива»

Главный тренер «Севильи» Пабло Мачин остался недоволен удалением полузащитника своей команды Роке Месы на 66-й минуте в матче третьего тура испанской Примеры с «Бетисом».

Футболисту была показана красная карточка после столкновения с вратарем соперника Пау Лопесом. Решение было принято арбитром Хесусом Мансано после обращения к VAR (системе видеопомощи арбитрам).

«Все видели, что в этом моменте была агрессия со стороны голкипера соперника, поэтому мои игроки вправе были идти в борьбу до конца. Использование VAR? С таким же успехом судьи могли сходить в бар и выпить пива.

За такое нельзя удалять! Тем более когда под рукой есть современные технологии. Там вообще нужно было давать пенальти, удалять вратаря, и тогда игра сложилась бы совсем иначе.

Меса очень зол. Он знал, что висел на карточке. Он говорит, что остановился, а вратарь сам столкнулся с ним. Это агрессия со стороны голкипера», – заявил Мачин.

Матч третьего тура испанской Примеры «Бетис» – «Севилья» завершился со счетом 1:0.