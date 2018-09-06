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Судьи
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано (Бадахос)
Материалы

Бетис - Севилья

02.09.2018, Воскресенье, 21:45 мск Севилья, стадион Бенито Вильямарин Трансляция: Матч! Футбол 3 Испания. Примера, 3 тур Бетис - Севилья
Испания. Примера (2017/2018)
37 тур
12 мая, суббота 19:30 Бетис 2:2 Севилья
18 тур
6 января, суббота 22:45 Севилья 3:5 Бетис
Испания. Примера (2016/2017)
24 тур
25 февраля, суббота 18:15 Бетис 1:2 Севилья
5 тур
20 сентября, вторник 23:00 Севилья 1:0 Бетис
Испания. Примера (2015/2016)
35 тур
24 апреля, воскресенье 17:00 Севилья 2:0 Бетис
16 тур
19 декабря, суббота 22:30 Бетис 0:0 Севилья
Испания. Кубок (2015/2016)
1/8 финала
ответный матч		 12 января, вторник 22:30 Севилья 4:0 Бетис
Испания. Кубок (2015/2016)
1/8 финала
первый матч		 6 января, среда 20:15 Бетис 0:2 Севилья
Испания. Примера (2013/2014)
33 тур
13 апреля, воскресенье 14:00 Бетис 0:2 Севилья
14 тур
24 ноября, воскресенье 23:59 Севилья 4:0 Бетис
Лига Европы (2013/2014)
Квалификация, 1/8 финала
ответный матч		 21 марта, пятница 00:05 Бетис 0:2
(3:4)п		 Севилья
Лига Европы (2013/2014)
Квалификация, 1/8 финала
первый матч		 14 марта, пятница 00:05 Севилья 0:2 Бетис
Испания. Примера (2012/2013)
31 тур
12 апреля, пятница 23:59 Бетис 3:3 Севилья
12 тур
19 ноября, понедельник 00:30 Севилья 5:1 Бетис
Испания. Примера (2011/2012)
20 тур
2 мая, среда 22:00 Севилья 1:2 Бетис
1 тур
22 января, воскресенье 01:00 Бетис 1:1 Севилья
Испания. Примера (2008/2009)
22 тур
7 февраля, суббота 23:55 Севилья 1:2 Бетис
3 тур
21 сентября, воскресенье 19:00 Бетис 0:0 Севилья
Испания. Примера (2007/2008)
37 тур
11 мая, воскресенье 23:00 Бетис 0:2 Севилья
18 тур
6 января, воскресенье 23:00 Севилья 3:0 Бетис
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 38 26 9 3 90:36 +54 87
2. Атлетико М 38 22 10 6 55:29 +26 76
3. Реал 38 21 5 12 63:46 +17 68
4. Валенсия 38 15 16 7 51:35 +16 61
5. Хетафе 38 15 14 9 48:35 +13 59
6. Севилья 38 17 8 13 62:47 +15 59
7. Эспаньол 38 14 11 13 48:50 -2 53
8. Атлетик Б 38 13 14 11 41:45 -4 53
9. Реал Сосьедад 38 13 11 14 45:46 -1 50
10. Бетис 38 14 8 16 44:52 -8 50
11. Алавес 38 13 11 14 39:50 -11 50
12. Эйбар 38 11 14 13 46:50 -4 47
13. Леганес 38 11 12 15 37:43 -6 45
14. Вильярреал 38 10 14 14 49:52 -3 44
15. Леванте 38 11 11 16 59:66 -7 44
16. Вальядолид 38 10 11 17 32:51 -19 41
17. Сельта 38 10 11 17 53:62 -9 41
18. Жирона 38 9 10 19 37:53 -16 37
19. Уэска 38 7 12 19 43:65 -22 33
20. Райо Вальекано 38 8 8 22 41:70 -29 32
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