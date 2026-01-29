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Лига Европы 2025/2026
Бетис - Фейеноорд
Бетис - Фейеноорд: обзор матча 29 января 2026
Бетис
29.01.2026, четверг, 23:00
Лига Европы, 8 тур
2 : 1
Завершен
Фейеноорд
17'
Антони
32'
Э. Абде
77'
К. Тенгстедт
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бетис - Фейеноорд
Завершен
90'
+7
Желтая карточка
Гонсалу Борхес
(грубость)
Желтая карточка
Диего Льоренте
(грубость)
90'
+6
Желтая карточка
Valentin Gómez
(грубость)
90'
+4
Желтая карточка
Марк Рока
(подножка)
90'
+2
90'
+7'
Замена
Айтор Руйбаль
️️️️➡️️
Луис Авила
83'
77'
ГОЛ! 2:1!
Каспер Тенгстедт
Замена
Серджи Альтимира
️️️️➡️️
Нельсон Деосса
74'
73'
Замена
Shaqueel van Persie
️️️️➡️️
Кайл Ларин
69'
Замена
Якуб Модер
️️️️➡️️
Thijs Kraaijeveld
61'
Замена
Ян Плуг
️️️️➡️️
Джордан Бос
61'
Замена
Барт Ньивкоп
️️️️➡️️
Аймен Слити
61'
Замена
Хван Ин Бом
️️️️➡️️
Лучано Валенте
47'
Желтая карточка
Уссама Таргаллин
45'
+2'
ГОЛ! 2:0!
Эз Абде
Пас отдал
Антони
32'
ГОЛ! 1:0!
Антони
Пас отдал
Луис Авила
17'
10'
Желтая карточка
Анис Хадж Мусса
Гол отменен - фол
Эз Абде
6'
Показать весь матч
Live: Бетис - Фейеноорд
Поле
Текстовая версия
90+1'
hwang in-beom (Фейеноорд) заработал штрафной в атаке.
90+1'
Правила нарушил Марк Рока (Бетис).
90'
Сколько минут добавил судья? 7
89'
Натан отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Фейеноорд.
88'
Марк Рока (Бетис) в офсайде.
88'
Правила нарушил Ян Плуг (Фейеноорд).
88'
Антони (Бетис) заработал штрафной на правом фланге.
87'
Марк Рока (Бетис) заработал штрафной в атаке.
87'
Правила нарушил hwang in-beom (Фейеноорд).
85'
Пауза окончена. Матч продолжается.
83'
Замена у команды Бетис. chimy avila ушел, Айтор Руйбаль вышел.
82'
Пауза в матче. Травму получил Shaqueel van Persie (Фейеноорд)
81'
Момент не реализован! chimy avila (Бетис). Пас отдал Марк Рока.
80'
Правила нарушил Барт Ньивкоп (Фейеноорд).
80'
abde ezzalzouli (Бетис) заработал штрафной на левом фланге.
77'
Гол! 2:1! Забил Каспер Тенгстедт (Фейеноорд).
76'
Правила нарушил Диего Льоренте (Бетис).
76'
Каспер Тенгстедт (Фейеноорд) заработал штрафной на левом фланге.
75'
Жордан Лотомба (Фейеноорд) заработал штрафной на своей половине поля.
75'
Правила нарушил Антони (Бетис).
75'
hwang in-beom (Фейеноорд) заработал штрафной на своей половине поля.
75'
Правила нарушил Марк Рока (Бетис).
74'
Замена у команды Бетис. Нельсон Деосса ушел, Серджи Альтимира вышел.
74'
goncalo borges (Фейеноорд) в офсайде.
74'
Замена у команды Фейеноорд. Кайл Ларин ушел, Shaqueel van Persie вышел.
73'
Анхель Ортис отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Фейеноорд.
73'
Удар заблокирован. Бил goncalo borges (Фейеноорд). Ассистент - Кайл Ларин..
71'
Кайл Ларин (Фейеноорд) в офсайде.
69'
Замена у команды Фейеноорд. Thijs Kraaijeveld ушел, Якуб Модер вышел.
66'
Правила нарушил Диего Льоренте (Бетис).
66'
Каспер Тенгстедт (Фейеноорд) заработал штрафной в атаке.
65'
Пауза окончена. Матч продолжается.
64'
Пауза в матче. Травму получил Thijs Kraaijeveld (Фейеноорд)
63'
Уссама Таргаллин (Фейеноорд) заработал штрафной на своей половине поля.
63'
Правила нарушил Нельсон Деосса (Бетис).
62'
Удар заблокирован. Бил chimy avila (Бетис). Ассистент - abde ezzalzouli..
61'
Замена у команды Фейеноорд. Джордан Бос ушел, Ян Плуг вышел.
61'
Замена у команды Фейеноорд. Аймен Слити ушел, Барт Ньивкоп вышел.
61'
Замена у команды Фейеноорд. Лучано Валенте ушел, hwang in-beom вышел.
58'
Антони (Бетис) пробил (левой ногой) по воротам, сейв сделал Тимон Велленройтер (Фейеноорд).
57'
Момент не реализован! Антони (Бетис). Пас отдал Пабло Форнальс.
57'
Жордан Лотомба отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Бетис.
56'
Правила нарушил Джордан Бос (Фейеноорд).
56'
chimy avila (Бетис) заработал штрафной в атаке.
55'
Анхель Ортис (Бетис) заработал штрафной на своей половине поля.
55'
Правила нарушил goncalo borges (Фейеноорд).
55'
Кайл Ларин (Фейеноорд) пробил (правой ногой) по воротам, сейв сделал pau lopez (Бетис). Проникающий пас делал Аймен Слити.
54'
Нельсон Деосса (Бетис) пробил (правой ногой) по воротам, сейв сделал Тимон Велленройтер (Фейеноорд).
52'
Момент не реализован! Кайл Ларин (Фейеноорд). Длинный пас отдал goncalo borges.
49'
Нельсон Деосса (Бетис) заработал штрафной на своей половине поля.
49'
Правила нарушил goncalo borges (Фейеноорд).
48'
Правила нарушил Натан (Бетис).
48'
Кайл Ларин (Фейеноорд) заработал штрафной на своей половине поля.
47'
Уссама Таргаллин (Фейеноорд) получил желтую карточку за фол.
45'
2-й тайм стартовал.
45+4'
1-й тайм окончен. Счет 2:0.
45+4'
Момент не реализован! Пабло Форнальс (Бетис).
45+3'
Thijs Kraaijeveld (Фейеноорд) сыграл рукой.
45+3'
Удар заблокирован. Бил chimy avila (Бетис).
45+2'
Пауза окончена. Матч продолжается.
45+1'
Пауза в матче. Травму получил Жордан Лотомба (Фейеноорд)
45+1'
Пауза в матче. Травму получил abde ezzalzouli (Бетис)
45'
Сколько минут добавил судья? 2
45'
Жордан Лотомба (Фейеноорд) заработал штрафной на своей половине поля.
45'
Правила нарушил abde ezzalzouli (Бетис).
44'
Жордан Лотомба (Фейеноорд) в офсайде.
44'
Пауза окончена. Матч продолжается.
43'
Пауза в матче. Травму получил abde ezzalzouli (Бетис)
42'
Момент не реализован! abde ezzalzouli (Бетис). Навешивал Пабло Форнальс с углового.
42'
Thijs Kraaijeveld отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Бетис.
42'
Удар заблокирован. Бил abde ezzalzouli (Бетис). Ассистент - Пабло Форнальс..
41'
Удар заблокирован. Бил Лучано Валенте (Фейеноорд). Ассистент - Джордан Бос..
35'
goncalo borges (Фейеноорд) пробил (правой ногой) по воротам, сейв сделал pau lopez (Бетис). Пас отдал Каспер Тенгстедт.
35'
Момент не реализован! Антони (Бетис). Пас отдал Пабло Форнальс.
34'
Нельсон Деосса (Бетис) заработал штрафной на своей половине поля.
34'
Правила нарушил Уссама Таргаллин (Фейеноорд).
32'
Гол! 2:0! Забил abde ezzalzouli (Бетис). Ассистент - Антони (длинная передача).
29'
Джордан Бос (Фейеноорд) заработал штрафной на своей половине поля.
29'
Правила нарушил chimy avila (Бетис).
29'
Момент не реализован! abde ezzalzouli (Бетис). Пас отдал chimy avila.
26'
Кайл Ларин (Фейеноорд) пробил (правой ногой) по воротам, сейв сделал pau lopez (Бетис). Пас отдал goncalo borges.
25'
Момент не реализован! Каспер Тенгстедт (Фейеноорд). Длинный пас отдал Анис Хадж Мусса.
24'
Удар заблокирован. Бил abde ezzalzouli (Бетис). Ассистент - Пабло Форнальс..
22'
Нельсон Деосса (Бетис) заработал штрафной на своей половине поля.
22'
Правила нарушил goncalo borges (Фейеноорд).
17'
Гол! 1:0! Забил Антони (Бетис). Ассистент - chimy avila.
15'
valentin gomez (Бетис) заработал штрафной на своей половине поля.
15'
Правила нарушил Кайл Ларин (Фейеноорд).
14'
Правила нарушил Лучано Валенте (Фейеноорд).
14'
Антони (Бетис) заработал штрафной на правом фланге.
13'
Правила нарушил Кайл Ларин (Фейеноорд).
13'
abde ezzalzouli (Бетис) заработал штрафной на своей половине поля.
12'
chimy avila (Бетис) в офсайде.
10'
Жордан Лотомба (Фейеноорд) заработал штрафной на своей половине поля.
10'
Правила нарушил abde ezzalzouli (Бетис).
10'
Анис Хадж Мусса (Фейеноорд) получил желтую карточку за фол.
10'
Нельсон Деосса (Бетис) заработал штрафной на своей половине поля.
10'
Правила нарушил Анис Хадж Мусса (Фейеноорд).
7'
Решение ВАР. Нет гола!
6'
Отмена гола после ВАР. abde ezzalzouli (Бетис)
6'
Правила нарушил Антони (Бетис).
6'
Аймен Слити (Фейеноорд) заработал штрафной на левом фланге.
5'
Момент не реализован! Жордан Лотомба (Фейеноорд). Пас отдал Уссама Таргаллин.
5'
Удар заблокирован. Бил Джордан Бос (Фейеноорд).
4'
pau lopez отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Фейеноорд.
4'
Кайл Ларин (Фейеноорд) пробил (правой ногой) по воротам, сейв сделал pau lopez (Бетис). Длинный пас делал goncalo borges.
3'
Момент не реализован! abde ezzalzouli (Бетис). Проникающий пас делал Нельсон Деосса.
3'
chimy avila (Бетис) пробил (головой) по воротам, сейв сделал Тимон Велленройтер (Фейеноорд). Длинный пас делал Пабло Форнальс.
2'
Анис Хадж Мусса (Фейеноорд) в офсайде.
2'
Натан отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Фейеноорд.
1'
chimy avila (Бетис) в офсайде.
0'
Матч начался!
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Бетис
25
Пау Лопес
ВР
3
Диего Льоренте
(К)
ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
16
Valentin Gómez
ЦЗ
40
Анхель Ортис
ПЗ
21
Марк Рока
ОП
18
Нельсон Деосса
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
10
Эз Абде
ЛВ
7
Антони
ПВ
9
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Фейеноорд
22
Тимон Велленройтер
(К)
ВР
5
Джордан Бос
ЛЗ
30
Жордан Лотомба
ЛЗ
24
Thijs Kraaijeveld
ЦП
28
Уссама Таргаллин
ЦП
10
Лучано Валенте
АП
32
Аймен Слити
ЛВ
11
Анис Хадж Мусса
ПВ
11
Гонсалу Борхес
ПВ
9
Кайл Ларин
ЦФ
17
Каспер Тенгстедт
ЦФ
Бетис
13
Адриан
ВР
1
Альваро Вальес
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
6
Серджи Альтимира
ЦП
37
Дани Перес
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
52
Пабло Гарсия
ПВ
17
Седрик Бакамбу
ЦФ
Фейеноорд
37
Mannou Berger
ВР
39
Лайам Боссин
ВР
43
Ян Плуг
ЦЗ
2
Барт Ньивкоп
ЦП
72
Hakeem Agboluaje
ЦП
49
Shaqueel van Persie
ЦП
7
Якуб Модер
ЦП
6
Хван Ин Бом
ЦП
44
Тобиас ван ден Элсхаут
АП
16
Лео Сауэр
ЛВ
4-1-1-3-1
25
Лопес
3
Льоренте
4
Натан
16
40
Ортис
21
Рока
18
Деосса
10
Эз Абде
8
Форнальс
7
Антони
9
Авила
2-2-3-3
22
Велленройтер
5
Бос
30
Лотомба
24
28
Таргаллин
11
Борхес
10
Валенте
32
Слити
17
Тенгстедт
9
Ларин
11
Хадж Мусса
18
Деосса
6
Альтимира
6
Альтимира
18
Деосса
9
Авила
24
Руйбаль
24
Руйбаль
9
Авила
5
Бос
43
Плуг
43
Плуг
5
Бос
32
Слити
2
Ньивкоп
2
Ньивкоп
32
Слити
9
Ларин
49
49
9
Ларин
24
7
Модер
7
Модер
24
10
Валенте
6
Ин Бом
6
Ин Бом
10
Валенте
Остались в запасе
Бетис
Фейеноорд
13
Адриан
ВР
1
Альваро Вальес
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
37
Дани Перес
АП
52
Пабло Гарсия
ПВ
17
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
37
Mannou Berger
ВР
39
Лайам Боссин
ВР
72
Hakeem Agboluaje
ЦП
44
Тобиас ван ден Элсхаут
АП
16
Лео Сауэр
ЛВ
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
1
Альваро Вальес
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
37
Дани Перес
АП
52
Пабло Гарсия
ПВ
17
Седрик Бакамбу
ЦФ
Остались в запасе
37
Mannou Berger
ВР
39
Лайам Боссин
ВР
72
Hakeem Agboluaje
ЦП
44
Тобиас ван ден Элсхаут
АП
16
Лео Сауэр
ЛВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Бетис
Точно не сыграют
Софиан Амрабат
ЦП
Эктор Бельерин
ПЗ
Кучо Эрнандес
ЦФ
Хуниор Фирпо
ЛЗ
Иско
АП
Джовани Ло Чельсо
АП
Родриго Рикельме
ПВ
Фейеноорд
Точно не сыграют
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
Гауссу Диарра
ЛВ
Гийс Смал
ЛЗ
Цуеси Ватанабе
ЦЗ
Томас Белен
ЦЗ
Malcolm Jeng
ЦЗ
Гивайро Рид
ПЗ
Гернот Траунер
ЦЗ
Шило 'т Занд
ЦП
Сем Стейн
АП
Аясэ Уэда
ЦФ
Статистика матча Бетис - Фейеноорд
3
3
Всего ударов по воротам
16
14
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
ВАР
1
0
Угловые удары
2
4
Нарушения
13
13
Офсайды
3
6
Количество передач
563
332
Сейвы
4
3
Точность передач %
87
85
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
11
6
xG (ожидаемые голы)
1.24
1.7
xGP (предотвращенные голы)
-0.71
-0.71
Информация о матче
Главный судья:
Никола Дабанович
(Подгорица)
Стадион:
Эстадио де Ла Картуха
Посещаемость:
42688
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Правила
18+
Читайте нас: