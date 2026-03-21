22 марта состоится главное дерби 28-го тура нидерландской Эредивизи, в котором «Фейеноорд» примет «Аякс». Хозяева ведут борьбу за чемпионство и находятся на втором месте. Гости претендуют на еврокубки, но имеют преимущество в личных встречах.

«Фейеноорд»

Роттердамцы проводят сильный сезон и претендуют на титул. После 27 туров команда набрала 52 очка и занимает 2-е место, отставая от лидера на 2 очка. «Фейеноорд» пропускает в 4 последних матчах Эредивизи. В последних пяти матчах команда забила 8 голов (в среднем 1.60 за матч) и пропустила 7 (в среднем 1.40). Лучший бомбардир – Аясе Уэда, на счету которого 23 гола в 32 матчах.

«Аякс»

Амстердамцы также находятся в хорошей форме и поднимаются в таблице. После 27 туров команда набрала 47 очков и занимает 4-е место, отставая от зоны ЛЧ на 5 очков. «Аякс» не проигрывает в 6 из 8 последних матчей. В последних пяти матчах команда забила 10 голов (в среднем 2.00 за матч) и пропустила 5 (в среднем 1.00). Лучший бомбардир – Мика Марсель Годтс, забивший 14 голов в 35 матчах.

Факты о командах:

«Фейеноорд»

2-е место в Эредивизи, 52 очка (в 2 очках от лидера)

Пропускает в 4 последних матчах Эредивизи

В последних 5 играх: 1.60 забито, 1.40 пропущено

Лучший бомбардир – Аясе Уэда (23 гола)

«Аякс»

4-е место в Эредивизи, 47 очков

Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей

В последних 5 играх: 2.00 забито, 1.00 пропущено

Лучший бомбардир – Мика Марсель Годтс (14 голов)

История личных встреч

«Аякс» имеет преимущество в классическом дерби. Команда побеждает в 3 последних очных матчах и забивает в 3 последних встречах против «Фейеноорда». При этом в последних матчах дерби случаются и разгромы: 6:0 в пользу «Фейеноорда» и 4:0 в пользу «Аякса». В текущем сезоне 14 декабря 2025 года «Аякс» дома обыграл «Фейеноорд» со счетом 2:0.

Прогноз на матч «Фейеноорд» – «Аякс»

Классическое нидерландское дерби всегда обещает борьбу и эмоции. «Фейеноорд» борется за чемпионство и не может позволить себе потерять очки дома. Уэда в отличной форме, но оборона хозяев регулярно пропускает (4 матча подряд).

«Аякс» набрал форму и демонстрирует стабильную результативность – 2.00 гола за матч в последних 5 играх. Гости имеют психологическое преимущество после трех побед подряд в дерби и будут стремиться продолжить серию.

Учитывая, что обе команды стабильно забивают, а «Фейеноорд» пропускает в каждом матче, наиболее логичной выглядит ставка на обоюдные голы. При этом в дерби редко бывает скучно, и традиционно в таких матчах забивается минимум 2-3 гола.

