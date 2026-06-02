3 июня 2026 года в 03:00 сборные Гаити и Новой Зеландии сыграют в товарищеском матче.

Гаити

Гаитяне – крепкий середняк. Атака слабовата – 0.80 гола в среднем за 5 игр. Оборона неплоха – 1.00 пропущенный. В прошлом матче ничья с Исландией (1:1). Команда играет осторожно, но стабильно.

Новая Зеландия

Новозеландцы в гостях играют тяжело. 5 матчей без побед на выезде, пропускают в 9 последних матчах. Атака приносит 1.20 гола за игру, оборона – 1.60 пропущенных. В прошлом матче разгром Чили (4:1). Но в гостях у команды серьeзные проблемы.

Факты о командах

Гаити

За 5 матчей: 0.80 забито, 1.00 пропущено

Ничья с Исландией (1:1)

Новая Зеландия

За 5 матчей: 1.20 забито, 1.60 пропущено

5 матчей без побед в гостях

Пропускают в 9 последних матчах

Разгром Чили (4:1)

Прогноз на матч Гаити – Новая Зеландия

Очень равный матч. Гаити дома играет стабильно, Новая Зеландия в гостях не выигрывает. Обе команды не блещут атакой, но и обороны не без греха. Скорее всего, нас ждeт осторожная игра с минимумом голов. Ничья – самый вероятный исход.

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