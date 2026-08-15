Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Истанбул» – «Коджаелиспор»: кто победит в матче 1-го тура чемпионата Турции 2026/2027

15 августа 2026 9:09
Истанбул Башакшехир - Коджаэлиспор
16 авг. 2026, воскресенье 19:00 | Турция. Суперлига, 1 тур
Перейти в онлайн матча
2.30
Победа «Истанбула» с форой (-1,5)
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости

Матч 1-го тура турецкой Суперлиги между «Истанбулом» и «Коджаелиспором» пройдет 16 августа в Стамбуле на стадионе «Башакшехир Фатих Терим». Хозяева подходят к старту сезона с колоссальным преимуществом в очных встречах – они не проигрывают «Коджаелиспору» в 11 последних матчах, а также забивают в девяти из одиннадцати таких игр. Гости, напротив, находятся в глубоком кризисе: они не выигрывают в девяти последних матчах и забивают в среднем всего 0,40 гола за игру. Сможет ли «Коджаелиспор» преподнести сюрприз и прервать свою неудачную серию, или «Истанбул» начнет сезон с уверенной победы, как того требует статус фаворита?

Кто победит в матче

В пользу «Истанбула» говорит их подавляющее преимущество в очных встречах и стабильная атака. Стамбульский клуб не проигрывает «Коджаелиспору» в 11 последних матчах и забивает в девяти из одиннадцати таких встреч, что свидетельствует о явном психологическом и игровом доминировании. Кроме того, «Истанбул» забивает в 12 из 14 последних матчей в целом, а в среднем за последние пять игр забивает 1,20 гола. На домашнем стадионе хозяева также уверены – они не проигрывают в шести из восьми последних матчей на своем поле. Однако защита «Истанбула» небезупречна: в среднем за последние пять игр они пропускают 1,20 гола, а также пропускают в семи из девяти последних матчей. Это может дать гостям надежду на гол престижа, но вряд ли повлияет на общий исход.

«Коджаелиспор» подходит к матчу в кризисной форме. Команда не выигрывает в девяти последних матчах, а ее атака выглядит крайне слабой – в среднем за последние пять игр они забивают всего 0,40 гола. Защита гостей действует чуть надежнее – в среднем за последние пять игр они пропускают 1,00 гола, но при этом пропускают в шести последних матчах. В предыдущих сезонах «Коджаелиспор» редко побеждал «Истанбул» и тем более на выезде. В товарищеских матчах перед сезоном команда не показывала впечатляющих результатов, что подтверждает их проблемы. Против такого соперника, как «Истанбул», гостям будет крайне сложно рассчитывать на положительный результат, особенно учитывая их слабую атаку.

Сравнивая обе команды, можно с уверенностью говорить о значительном превосходстве «Истанбула». Хозяева имеют колоссальное преимущество в очных встречах, стабильно забивают и играют на своем поле. «Коджаелиспор» слаб в атаке, редко побеждает и уступает в классе. Ожидается, что «Истанбул» уверенно начнет сезон с победы.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Истанбул» имеет подавляющее преимущество: команда не проигрывает в 11 последних матчах против «Коджаелиспора» и забивает в девяти из одиннадцати таких встреч. На домашнем стадионе хозяева также уверенно играют против этого соперника. Текущая форма «Истанбула» стабильнее – они забивают в 12 из 14 последних матчей и редко проигрывают дома, тогда как «Коджаелиспор» не выигрывает в девяти матчах и крайне слабо забивает. Учитывая разницу в классе и статистику личных встреч, матч вряд ли преподнесет сюрприз.

Личные встречи
Побед - 2 (67%)
Ничьих - 1 (33%)
Побед - 0 (0%)
3
Забитых мячей
0
1
В среднем за матч
0
2:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч
Турция. Суперлига, 1 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 0
16.08.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 1 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 0
16.08.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 28 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
06.04.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 11 тур
Истанбул Башакшехир
1 : 0
31.10.2025
Коджаэлиспор

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Истанбул Башакшехир
16
Мухаммед Зенгезер
ВР
21
Кристофер Опери
ЛЗ
42
Омер Али Саинер
(К) ЦЗ
23
Эмин Байрам
ЦЗ
3
Жером Опоку
ЦЗ
18
Якуб Калузиньски
ОП
8
Оливье Кеман
ЦП
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
11
Аббосбек Файзуллаев
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Коджаэлиспор
83
Serhat Öztaşdelen
ВР
21
Массадио Айдара
(К) ЛЗ
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
4
Танги Зукру
ЦЗ
2
Анферни Дейкстел
ПЗ
32
Макана Баку
ЛВ
99
Ригоберто Ривас
ЛВ
14
Шоу
ОП
10
Беркан Кутлу
ЦП
22
Uğur Kaan Yıldız
ЦФ
7
Даниэл Агьей
РФ
Главный тренер
Сельчук Инан
Истанбул Башакшехир
98
Дениз Дилмен
ВР
15
Hamza Güreler
ЦЗ
33
Михал Карбовник
ПЗ
77
Иван Брнич
ЛВ
4
Онур Эргюн
ОП
19
Беркай Озкан
ЦП
20
Умут Гюнеш
ЦП
7
Юсуф Сари
ПП
17
Умут Бозок
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
Коджаэлиспор
23
Онурджан Пири
ВР
5
Emir Ortakaya
ЦЗ
3
Muharrem Cinan
ЦЗ
41
Onur Öztonga
ЦЗ
20
Махамаду Сусохо
ОП
19
Haydar Karataş
ЦП
27
Ege Bilim
ЦП
17
Arda Özyar
ЦФ
89
Bedirhan Yıldız
ЦФ
26
Metehan Altunbas
ЦФ
4-1-1-2-2
16
Зенгезер
21
Опери
23
Байрам
3
Опоку
42
Саинер
18
Калузиньски
8
Кеман
70
Сков Ольсен
11
Файзуллаев
91
Йылдырым
14
Шомуродов
4-1-1-2-2
83
2
Дейкстел
21
Айдара
4
Зукру
75
Бингель
14
Шоу
10
Кутлу
32
Баку
99
Ривас
7
Агьей
22
70
Сков Ольсен
15
15
70
Сков Ольсен
18
Калузиньски
4
Эргюн
4
Эргюн
18
Калузиньски
11
Файзуллаев
7
Сари
7
Сари
11
Файзуллаев
91
Йылдырым
17
Бозок
17
Бозок
91
Йылдырым
14
Шомуродов
9
Зелке
9
Зелке
14
Шомуродов
75
Бингель
5
5
75
Бингель
7
Агьей
27
27
7
Агьей
32
Баку
17
17
32
Баку
10
Кутлу
26
26
10
Кутлу
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Коджаэлиспор
98
Дениз Дилмен
ВР
33
Михал Карбовник
ПЗ
19
Беркай Озкан
ЦП
20
Умут Гюнеш
ЦП
77
Иван Брнич
ЛВ
Главный тренер
Нури Шахин
23
Онурджан Пири
ВР
3
Muharrem Cinan
ЦЗ
41
Onur Öztonga
ЦЗ
20
Махамаду Сусохо
ОП
19
Haydar Karataş
ЦП
89
Bedirhan Yıldız
ЦФ
Главный тренер
Сельчук Инан
Остались в запасе
98
Дениз Дилмен
ВР
33
Михал Карбовник
ПЗ
19
Беркай Озкан
ЦП
20
Умут Гюнеш
ЦП
77
Иван Брнич
ЛВ
Остались в запасе
23
Онурджан Пири
ВР
3
Muharrem Cinan
ЦЗ
41
Onur Öztonga
ЦЗ
20
Махамаду Сусохо
ОП
19
Haydar Karataş
ЦП
89
Bedirhan Yıldız
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Главный тренер
Сельчук Инан
Коджаэлиспор
Точно не сыграют
A. Jovanovic
ВР
Бруно Петкович
ЦФ

Прогноз на победителя

Наш прогноз – уверенная победа «Истанбула» с разницей минимум в два мяча. Хозяева имеют колоссальное преимущество в очных встречах (11 матчей без поражений), стабильно забивают «Коджаелиспору» и играют на своем поле, где традиционно сильны. Гости, напротив, находятся в кризисе (девять матчей без побед), крайне слабо забивают и уступают в классе. Ожидаем, что «Истанбул» продолжит свою победную серию в этом противостоянии и добьется победы с комфортным преимуществом. Ставка: победа «Истанбула» с форой (-1,5) с коэффициентом 2.3.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1-го тура Суперлиги Турции между «Истанбулом» и «Коджаелиспором» состоится 16 августа 2026 года в Стамбуле на стадионе «Башакшехир Фатих Терим» и начнется в 19-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе БЕТСИТИ.

«Истанбул» – «Коджаелиспор»: кто победит в матче 1-го тура чемпионата Турции 2026/2027

2.30
Победа «Истанбула» с форой (-1,5)
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Орлов Максим
Турция. Суперлига Коджаэлиспор Истанбул Башакшехир
Другие прогнозы
06.11.2026
03:30
2.30
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро - Баия
Тотал больше 3.5
06.11.2026
14:00
2.00
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье - Верес
«Верес» с форой (+1.5)
06.11.2026
14:00
2.30
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Оболонь - Левый берег
«Оболонь» с форой (0)
06.11.2026
18:00
1.95
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель - Арсенал
«Арсенал Дзержинск» не забьет
06.11.2026
19:30
1.75
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив - Рубин
«Рубин» не проиграет (X2)
06.11.2026
20:00
2.70
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп - Касымпаша
Победа «Касымпаши»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+