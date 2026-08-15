Матч 1-го тура турецкой Суперлиги между «Истанбулом» и «Коджаелиспором» пройдет 16 августа в Стамбуле на стадионе «Башакшехир Фатих Терим». Хозяева подходят к старту сезона с колоссальным преимуществом в очных встречах – они не проигрывают «Коджаелиспору» в 11 последних матчах, а также забивают в девяти из одиннадцати таких игр. Гости, напротив, находятся в глубоком кризисе: они не выигрывают в девяти последних матчах и забивают в среднем всего 0,40 гола за игру. Сможет ли «Коджаелиспор» преподнести сюрприз и прервать свою неудачную серию, или «Истанбул» начнет сезон с уверенной победы, как того требует статус фаворита?

Кто победит в матче

В пользу «Истанбула» говорит их подавляющее преимущество в очных встречах и стабильная атака. Стамбульский клуб не проигрывает «Коджаелиспору» в 11 последних матчах и забивает в девяти из одиннадцати таких встреч, что свидетельствует о явном психологическом и игровом доминировании. Кроме того, «Истанбул» забивает в 12 из 14 последних матчей в целом, а в среднем за последние пять игр забивает 1,20 гола. На домашнем стадионе хозяева также уверены – они не проигрывают в шести из восьми последних матчей на своем поле. Однако защита «Истанбула» небезупречна: в среднем за последние пять игр они пропускают 1,20 гола, а также пропускают в семи из девяти последних матчей. Это может дать гостям надежду на гол престижа, но вряд ли повлияет на общий исход.

«Коджаелиспор» подходит к матчу в кризисной форме. Команда не выигрывает в девяти последних матчах, а ее атака выглядит крайне слабой – в среднем за последние пять игр они забивают всего 0,40 гола. Защита гостей действует чуть надежнее – в среднем за последние пять игр они пропускают 1,00 гола, но при этом пропускают в шести последних матчах. В предыдущих сезонах «Коджаелиспор» редко побеждал «Истанбул» и тем более на выезде. В товарищеских матчах перед сезоном команда не показывала впечатляющих результатов, что подтверждает их проблемы. Против такого соперника, как «Истанбул», гостям будет крайне сложно рассчитывать на положительный результат, особенно учитывая их слабую атаку.

Сравнивая обе команды, можно с уверенностью говорить о значительном превосходстве «Истанбула». Хозяева имеют колоссальное преимущество в очных встречах, стабильно забивают и играют на своем поле. «Коджаелиспор» слаб в атаке, редко побеждает и уступает в классе. Ожидается, что «Истанбул» уверенно начнет сезон с победы.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Истанбул» имеет подавляющее преимущество: команда не проигрывает в 11 последних матчах против «Коджаелиспора» и забивает в девяти из одиннадцати таких встреч. На домашнем стадионе хозяева также уверенно играют против этого соперника. Текущая форма «Истанбула» стабильнее – они забивают в 12 из 14 последних матчей и редко проигрывают дома, тогда как «Коджаелиспор» не выигрывает в девяти матчах и крайне слабо забивает. Учитывая разницу в классе и статистику личных встреч, матч вряд ли преподнесет сюрприз.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – уверенная победа «Истанбула» с разницей минимум в два мяча. Хозяева имеют колоссальное преимущество в очных встречах (11 матчей без поражений), стабильно забивают «Коджаелиспору» и играют на своем поле, где традиционно сильны. Гости, напротив, находятся в кризисе (девять матчей без побед), крайне слабо забивают и уступают в классе. Ожидаем, что «Истанбул» продолжит свою победную серию в этом противостоянии и добьется победы с комфортным преимуществом. Ставка: победа «Истанбула» с форой (-1,5) с коэффициентом 2.3.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1-го тура Суперлиги Турции между «Истанбулом» и «Коджаелиспором» состоится 16 августа 2026 года в Стамбуле на стадионе «Башакшехир Фатих Терим» и начнется в 19-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе БЕТСИТИ.