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«Расинг» – «Вильярреал»: кто победит в матче 1-го тура Ла Лиги 2026/2027

15 августа 2026 8:34
Расинг - Вильярреал
16 авг. 2026, воскресенье 18:00 | Испания. Примера, 1 тур
Перейти в онлайн матча
2.22
Победа «Вильярреала»
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Матч 1-го тура испанской Ла Лиги между «Расингом» и «Вильярреалом» пройдет 16 августа в Сантандере на стадионе «Эль-Сардинеро». Хозяева вернулись в элитный дивизион после долгого отсутствия и провели неоднозначную предсезонную подготовку, тогда как гости традиционно являются крепким середняком и имеют историческое преимущество в очных встречах. Стартовый тур всегда полон сюрпризов, но сможет ли новичок Лиги навязать борьбу опытному сопернику, или «Вильярреал» начнет сезон с уверенной победы?

Кто победит в матче

В пользу «Расинга» говорит прежде всего фактор домашнего поля и статус новичка, который будет стремиться проявить себя перед своими болельщиками. В товарищеских матчах команда показывала нестабильные результаты, но одержала убедительную победу над «Спортингом Хихон» (4-1), что говорит о способности создавать моменты. В атаке «Расинг» в среднем забивает 1,00 гола за последние пять игр, а его защита пропускает 2,00 гола, что является тревожным сигналом. Кроме того, хозяева пропускают в 11 последних матчах подряд, что делает их уязвимыми перед атакой «Вильярреала». Однако в очных встречах на своем поле «Расинг» иногда преподносил сюрпризы, и это может придать им уверенности.

«Вильярреал» подходит к матчу с серьезным преимуществом в истории личных встреч. Команда не проигрывает в 10 из 12 последних матчей против «Расинга» в Ла Лиге и забивает в четырех последних очных встречах. В атаке «Вильярреал» стабилен – он забивает в четырех последних матчах, а в среднем за последние пять игр забивает 1,40 гола. Однако защита гостей также небезупречна – они пропускают в 18 из 20 последних матчей, а в среднем за последние пять игр пропускают 1,40 гола. В товарищеских матчах «Вильярреал» выглядел уверенно, победив «Галатасарай» (2-1) и «Леванте» (1-0), но уступив «Лансу» (1-3). Несмотря на проблемы в обороне, класс и опыт «Вильярреала» должны сказаться в матче с новичком.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Вильярреал» имеет преимущество в классе и истории личных встреч. «Расинг» способен забить, учитывая проблемы гостей в защите, но его собственная оборона слишком уязвима, чтобы сдержать атаку соперника. Ожидается, что «Вильярреал» начнет сезон с победы, хотя «Расинг» может отличиться.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях в Ла Лиге «Вильярреал» имеет подавляющее преимущество – команда не проигрывает в 10 из 12 последних матчей против «Расинга». Однако в последней встрече в Кубке Испании (декабрь 2025) «Расинг» одержал победу (2-1). Текущая форма «Вильярреала» стабильнее: они забивают в четырех последних матчах и имеют более высокий класс. «Расинг» много пропускает и только вернулся в Ла Лигу, что делает его андердогом. Учитывая историю и разницу в классе, «Вильярреал» является фаворитом.

Личные встречи
Побед - 2 (17%)
Ничьих - 5 (42%)
Побед - 5 (42%)
10
Забитых мячей
17
0.83
В среднем за матч
1.42
2:1
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч
Испания. Кубок, 1/16 финала
Расинг
2 : 1
17.12.2025
Вильярреал
Самая крупная ничья
Испания. Примера, 1 тур
Расинг
2 : 2
16.08.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 1 тур
Расинг
2 : 2
16.08.2026
Вильярреал
Испания. Кубок, 1/16 финала
Расинг
2 : 1
17.12.2025
Вильярреал
Испания. Примера, 34 тур
Вильярреал
1 : 1
15.04.2012
Расинг
Испания. Примера, 15 тур
Расинг
1 : 0
03.12.2011
Вильярреал
Испания. Примера, 25 тур
Расинг
2 : 2
27.02.2011
Вильярреал
Испания. Примера, 6 тур
Вильярреал
2 : 0
03.10.2010
Расинг
Испания. Примера, 34 тур
Расинг
1 : 2
25.04.2010
Вильярреал
Испания. Примера, 15 тур
Вильярреал
2 : 0
20.12.2009
Расинг
Испания. Примера, 23 тур
Расинг
1 : 1
15.02.2009
Вильярреал
Испания. Примера, 4 тур
Вильярреал
2 : 0
24.09.2008
Расинг
Испания. Примера, 24 тур
Вильярреал
0 : 0
17.02.2008
Расинг
Испания. Примера, 5 тур
Расинг
0 : 2
26.09.2007
Вильярреал
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Расинг
13
Хулен Агирресабала
ВР
2
Alvaro Mantilla
(К) ЦЗ
22
Педро Фелипе
ЦЗ
5
Пабло Рамон
ЦЗ
17
Jorge Salinas
ЦЗ
10
Иньиго Висенте
ЛВ
15
Густаво Пуэрта
ЦП
38
Sergio Martinez
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
11
Андрес Мартин
ЦФ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Главный тренер
Хосе Альберто Лопес
Вильярреал
1
Луис Жуниор
ВР
20
Карлос Ромеро
ЛАЗ
8
Хуан Фойт
(К) ЦЗ
15
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
12
Ренату Вейга
ОП
18
Пап Гуйе
ОП
14
Санти Комесанья
ЦП
10
Альберто Молейро
АП
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
7
Айосе Перес
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Расинг
1
Simon Eriksson
ВР
4
Ману Эрнандо
ЦЗ
16
Факундо Гонсалес
ЦЗ
30
Carlos Sánchez
ЦЗ
14
Магуэтт Гуйе
ОП
22
Diego Díaz
ЦП
29
Andrés Vallecillo
ЦП
38
Hugo Martín
ЦП
33
Jorge Castellanos
ЦП
6
Íñigo Sáinz-Maza
ЦП
21
Хуан Карлос Арана
ЦФ
21
Яссир Забири
ЦФ
Вильярреал
25
Петер Гулачи
ВР
23
Серджи Кардона
ЛЗ
53
Вилли Камбвала
ЦЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
3
Алекс Фримен
ПАЗ
16
Carlos Macia
ЦП
30
Cheikh Tidiane Thiam
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
11
Илиас Акомах
ПВ
21
Тани Олувасейи
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
4-2-2-2
13
Агирресабала
2
5
Рамон
17
22
Фелипе
15
Пуэрта
38
10
Висенте
20
Каналес
12
Вильялибре
11
Мартин
2-3-1-1-3
1
Жуниор
8
Фойт
15
Моуриньо
12
Вейга
18
Гуйе
20
Ромеро
14
Комесанья
10
Молейро
19
Пепе
7
Перес
9
Микаутадзе
4
Эрнандо
4
Эрнандо
5
Рамон
16
Гонсалес
16
Гонсалес
5
Рамон
14
Гуйе
14
Гуйе
20
Каналес
22
22
20
Каналес
12
Вильялибре
21
Забири
21
Забири
12
Вильялибре
15
Моуриньо
3
Фримен
3
Фримен
15
Моуриньо
7
Перес
16
16
7
Перес
10
Молейро
17
Бьюкенан
17
Бьюкенан
10
Молейро
19
Пепе
11
Акомах
11
Акомах
19
Пепе
14
Комесанья
7
Морено
7
Морено
14
Комесанья
Остались в запасе
Расинг
Вильярреал
1
Simon Eriksson
ВР
30
Carlos Sánchez
ЦЗ
29
Andrés Vallecillo
ЦП
38
Hugo Martín
ЦП
33
Jorge Castellanos
ЦП
6
Íñigo Sáinz-Maza
ЦП
21
Хуан Карлос Арана
ЦФ
Главный тренер
Хосе Альберто Лопес
25
Петер Гулачи
ВР
23
Серджи Кардона
ЛЗ
53
Вилли Камбвала
ЦЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
30
Cheikh Tidiane Thiam
ЦП
21
Тани Олувасейи
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Остались в запасе
1
Simon Eriksson
ВР
30
Carlos Sánchez
ЦЗ
29
Andrés Vallecillo
ЦП
38
Hugo Martín
ЦП
33
Jorge Castellanos
ЦП
6
Íñigo Sáinz-Maza
ЦП
21
Хуан Карлос Арана
ЦФ
Остались в запасе
25
Петер Гулачи
ВР
23
Серджи Кардона
ЛЗ
53
Вилли Камбвала
ЦЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
30
Cheikh Tidiane Thiam
ЦП
21
Тани Олувасейи
ЦФ
Главный тренер
Хосе Альберто Лопес
Главный тренер
Иньиго Перес
Расинг
Точно не сыграют
Гиорги Гулиашвили
ПВ

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Вильярреала». Гости имеют преимущество в очных встречах (не проигрывают в 10 из 12 последних матчей в Ла Лиге), стабильно забивают и превосходят соперника в классе. Хозяева, несмотря на домашнюю поддержку, слишком много пропускают (11 матчей подряд с голами) и уступают в опыте. Ожидаем, что «Вильярреал» использует свое преимущество и добьется победы в стартовом туре. Ставка: победа «Вильярреала» с коэффициентом 2,22.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1-го тура Ла Лиги между «Расингом» и «Вильярреалом» состоится 16 августа 2026 года в Сантандере на стадионе «Эль-Сардинеро» и начнется в 18-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на канале МАТЧ! Футбол 2.

«Расинг» – «Вильярреал»: кто победит в матче 1-го тура Ла Лиги 2026/2027

2.22
Победа «Вильярреала»
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Автор: Гроховский Сергей
Испания. Примера Вильярреал Расинг
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