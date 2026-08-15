Матч 1-го тура испанской Ла Лиги между «Расингом» и «Вильярреалом» пройдет 16 августа в Сантандере на стадионе «Эль-Сардинеро». Хозяева вернулись в элитный дивизион после долгого отсутствия и провели неоднозначную предсезонную подготовку, тогда как гости традиционно являются крепким середняком и имеют историческое преимущество в очных встречах. Стартовый тур всегда полон сюрпризов, но сможет ли новичок Лиги навязать борьбу опытному сопернику, или «Вильярреал» начнет сезон с уверенной победы?

Кто победит в матче

В пользу «Расинга» говорит прежде всего фактор домашнего поля и статус новичка, который будет стремиться проявить себя перед своими болельщиками. В товарищеских матчах команда показывала нестабильные результаты, но одержала убедительную победу над «Спортингом Хихон» (4-1), что говорит о способности создавать моменты. В атаке «Расинг» в среднем забивает 1,00 гола за последние пять игр, а его защита пропускает 2,00 гола, что является тревожным сигналом. Кроме того, хозяева пропускают в 11 последних матчах подряд, что делает их уязвимыми перед атакой «Вильярреала». Однако в очных встречах на своем поле «Расинг» иногда преподносил сюрпризы, и это может придать им уверенности.

«Вильярреал» подходит к матчу с серьезным преимуществом в истории личных встреч. Команда не проигрывает в 10 из 12 последних матчей против «Расинга» в Ла Лиге и забивает в четырех последних очных встречах. В атаке «Вильярреал» стабилен – он забивает в четырех последних матчах, а в среднем за последние пять игр забивает 1,40 гола. Однако защита гостей также небезупречна – они пропускают в 18 из 20 последних матчей, а в среднем за последние пять игр пропускают 1,40 гола. В товарищеских матчах «Вильярреал» выглядел уверенно, победив «Галатасарай» (2-1) и «Леванте» (1-0), но уступив «Лансу» (1-3). Несмотря на проблемы в обороне, класс и опыт «Вильярреала» должны сказаться в матче с новичком.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Вильярреал» имеет преимущество в классе и истории личных встреч. «Расинг» способен забить, учитывая проблемы гостей в защите, но его собственная оборона слишком уязвима, чтобы сдержать атаку соперника. Ожидается, что «Вильярреал» начнет сезон с победы, хотя «Расинг» может отличиться.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях в Ла Лиге «Вильярреал» имеет подавляющее преимущество – команда не проигрывает в 10 из 12 последних матчей против «Расинга». Однако в последней встрече в Кубке Испании (декабрь 2025) «Расинг» одержал победу (2-1). Текущая форма «Вильярреала» стабильнее: они забивают в четырех последних матчах и имеют более высокий класс. «Расинг» много пропускает и только вернулся в Ла Лигу, что делает его андердогом. Учитывая историю и разницу в классе, «Вильярреал» является фаворитом.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Вильярреала». Гости имеют преимущество в очных встречах (не проигрывают в 10 из 12 последних матчей в Ла Лиге), стабильно забивают и превосходят соперника в классе. Хозяева, несмотря на домашнюю поддержку, слишком много пропускают (11 матчей подряд с голами) и уступают в опыте. Ожидаем, что «Вильярреал» использует свое преимущество и добьется победы в стартовом туре. Ставка: победа «Вильярреала» с коэффициентом 2,22.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1-го тура Ла Лиги между «Расингом» и «Вильярреалом» состоится 16 августа 2026 года в Сантандере на стадионе «Эль-Сардинеро» и начнется в 18-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на канале МАТЧ! Футбол 2.